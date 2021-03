Asterix diventerà una serie per Netflix

Netflix ha annunciato che nei prossimi mesi produrrà una nuova serie animata in 3D di Asterix, in collaborazione con l’editore francese Éditions Albert René.

Il primo nome che si conosce della team è quello di Alain Chabat, già regista del film Asterix & Obelix: Missione Cleopatra. Come descritto nell’immagine sopra, la serie tv sarà una trasposizione di Asterix e il duello dei capi (1966) di Goscinny e Uderzo, dal quale è già stato tratto un film nel 1989 dal titolo Asterix e la grande guerra.

La storia vede Abraracourcix, capo del villaggio, sfidare Elpiubelgalix, capo di un altro villaggio gallico sottomesso a Roma. La sfida è volta alla conquista del villaggio di Abraracourcix ma per quest’ultimo sarà un’impresa difficile, dato che Panoramix perderà la memoria dopo essere stato colpito da un menhir lanciato da Obelix.

Per Dominique Bazay, direttore dell’animazione Netflix, la serie tv sarà un ottimo punto di congiunzione tra i fan di vecchia data del personaggio e gli utenti della piattaforma.

Ha affermato Bazay:

Sono franco canadese e, come la maggior parte dei francofoni in tutto il mondo, sono cresciuto con Asterix, il suo compagno Obelix e il fedele compagno Idefix. Ho guardato gli speciali animati e ho letto i libri religiosamente. Se lo avessi detto al me bambino che un giorno avrei dato vista a questi personaggi… non gli avrei creduto. Sono anni che parlo con Celeste Surugue di Éditions Albert Rene su come trasporre Asterix su Netflix. Abbiamo costruito un ottimo rapporto di fiducia e rispetto reciproco attorno al nostro amore per questi personaggi.