Le novità Home Video Warner Bros. di Marzo 2021 – i film

Il catalogo 4K ULTRA HDM si arricchisce di due grandi film!

22 APRILE – GODZILLA

Una spettacolare avventura che vede il mostro più famoso del mondo contrapporsi a creature malvagie che, rafforzate dall’arroganza scientifica umana, minacciano la nostra stessa esistenza. Un’imperdibile edizione Steelbook con audio italiano 7.1 DTS HD MA.

22 APRILE – BLADE

Uno degli eroi dei fumetti più amati prende vita in modo iconico. Cast eccezionale – WESLEY SNIPES, STEPHEN DORFF e KRIS KRISTOFFERSON – e performance memorabili in una strabiliante versione del film in 4K.

Lo spettacolo continua con una raccolta imperdibile per gli amanti dei ‘cult’ della fantascienza: un’edizione Steelbook Blu-ray + poster da collezionare!

22 APRILE – LA FUGA DI LOGAN

22 APRILE – A.I. INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Sono già disponibili dal 12 marzo nello stesso formato da collezione Il Pianeta Proibito e L’uomo Che Fuggì Dal Futuro.

Le novità Home Video Warner Bros. di Marzo 2021 – le serie tv

22 APRILE – LA FAMIGLIA ADDAMS – LA SERIE COMPLETA

In attesa della serie tv di Tim Burton per Netflix, riscopriamo la serie originale della famiglia più eccentrica e spettrale della TV che è diventata un ‘cult’. Le bizzarre avventure del capo-famiglia Gomez e sua moglie Morticia, il maggiordomo Lurch, lo zio Fester e il resto della macabra banda in DVD in un imperdibile cofanetto che racchiude i tre volumi della serie.

REGIA: Stanley Z. Cherry, Arthur Hiller.

CAST: Carolyn Jones, John Astin, Lisa Loring, Jackie Coogan,

Blossom Rock, Ken Weatherwax, Ted Cassidy, Felix Silla, Roger

Arroyo, Margaret Hamilton.

GENERE: Commedia Nera.

CONTENUTI SPECIALI: Tra i ‘sinistri’ contenuti speciali anche la versione karaoke della sigla e spassosi commenti del cast e della troupe, inclusa una discussione tra Mano e Cugino Itt sulle loro scene preferite.

