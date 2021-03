A causa dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Coronavirus, tutti i film dei Marvel Studios che dovevano uscire nel 2020 sono stati rimandati al 2021, compreso Black Widow, il primo Film stand-alone dedicato alla vedova nera dei fumetti Marvel.

Inizialmente in Italia era previsto per aprile 202, ma a causa della chiusura dei cinema nello specifico fu rinviato prima a novembre 2020 e poi al 7 Maggio 2021 (data di uscita per gli Stati Uniti).

Non si sa ancora se Black Widow verrà reso disponibile su Disney+ e/o in contemporanea con l’uscita nei cinema, ma nell’attesa Disney ha pubblicato un poster ufficiale dove annuncia l’uscita per il 29 Aprile nei cinema cinesi.

Motivo che lascia intendere che questa volta Black Widow non verrà rimandato ulteriormente.

Di seguito potete vedere il poster pubblicato:

C’è da specificare che i cinema in Cina sono operativi, motivo per cui alcuni film come tra cui l’ultimo film di animazione Disney Animation, Raya e l’ultimo Drago, non verranno resi disponibili sulla piattaforma streaming Disney+, ma soltanto nei cinema in cui è possibile andarci.

Diversa l’opzione dell’uscita in contemporanea scelta da Warner Bros. per le sue pellicole, utilizzata sia negli Stati Uniti che in altri paesi dove ci sono delle restrizioni per cui i cinema sono chiusi o parzialmente aperti.

Bisogna dire che già l’anno scorso in Cina era stata anticipata l’uscita, come in alcuni mercati Europei compresa l’Italia prima dei rinvii, e quindi al momento ancora niente è definitivo. Ci sono solo ipotesi, ma se dovessero cambiare ulteriormente, vi terremo aggiornati.

Black Widow: la trama del nuovo film Marvel

Nel film Black Widow verrà esplorato il passato di Natasha, ed in particolare gli eventi tra i film Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War.

Facendo luce su molte vicende da lei menzionate come la “famosa” Budapest, vicenda che lei e Occhio di Falco (Jeremy Renner) hanno menzionato più volte.

Ma verrà esplorato anche l’addestramento di una giovane Nat attraverso gli orrori e gli eventi traumatici del programma “Vedova Nera”. Non ci resta che aspettare, e sperare, di andare al cinema a vederlo.

Black Widow arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 7 maggio 2021.

Diretto da Cate Shortland, nel cast tornano Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Vedova Nera) e William Hurt (generale Thaddeus Ross), insieme alle new entry Florence Pugh (Yelena Belova), Rachel Weisz (Melina Vostokoff), David Harbour (Alexei Shostakov/Guardiano Rosso), O-T Fagbenle (Rick Mason) e Ray Winstone (Dreykov).

Nel frattempo acquista la Funko Pop di Black Widow da Avengers: Endgame