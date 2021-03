The Sinking City è al centro dell’occhio del ciclone su PC. La nota piattaforma di Valve, Steam, si è vista costretta a rimuovere il gioco dal proprio negozio online. Il motivo di questa decisione è presto detto: Frogwares e Nacon sono ricorse al tribunale per i diritti di pubblicazione del titolo, e il motivo principale sembrerebbe che la versione in vendita su Steam di The Sinking City sia in realtà una copia piratata e non quella originale creata dallo sviluppatore.

Le accuse sono molto pesanti e, se confermate, potrebbero dar vita ad uno scandalo di proporzioni ben maggiori. Già nelle ultime ore le situazione si è fatta molto delicata e lo sviluppatore del gioco Frogwares aveva pesantemente accusato Nacon (che ne è invece l’editore), di aver fondamentalmente piratato il gioco e averlo pubblicato sulla piattaforma Valve senza il suo consenso.

Al momento i due attori non sembrano intenzionati a venire a patti, né tantomeno ad attendere il corso della giustizia. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa vicenda che ha veramente dell’incredibile.

The Sinking City – la sinossi del gioco

The Sinking City è un gioco di investigazione horror ispirato ai racconti di H.P. Lovecraft. L’ambientazione ci cala nella città fittizia di Oakmont, nel Massachusetts degli anni ‘20 del ‘900. Seguendo il veterano di guerra Charles Reed dovremo indagare su delle misteriose visioni che lo tormentano.

Il gioco fu pubblicato nel giugno 2019 per PS4, Xbox One e PC e nel settembre dello stesso anno anche per Nintendo Switch. È poi giunto su PS5 proprio a febbraio 2021. Il perché la questione della pirateria sia emersa solo adesso non è ben chiara, visto che il gioco è uscito quasi due anni fa.

La domanda è anche se Steam farà da intermediatore o se si chiamerà fuori dai giochi, lasciando che le due compagnie risolvano la faccenda.

