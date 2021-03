Si è tanto parlato di Battlefield VI nel corso di quest’anno, tra tante voci di corridoio e annunci mai fatti ufficialmente. Oggi, la nuova diceria, è che potrebbe essere stata rivelata la nuova ambientazione del gioco. Suddetta ambientazione potrebbe essere in Asia centrale, più precisamente in Kazakistan, stando a delle coordinate GPS. Lo YouTuber DANNYonPC, aveva postato su reddit il teaser di una locazione che era riuscito a rintracciare tramite un segreto sbloccabile tramite una sfida nascosta.

Si trattava di un medaglione chiamato Eidolon, presente in Battlefield V. Ebbene, i numeri presenti su questo medaglione, combinati con quelli di un personaggio mostrano in una tech demo dell’EA Play 2020, darebbero proprio le coordinate in un luogo del Kazakistan, dando vita al rumour secondo la quale Battlefield VI sia dunque ambientato proprio lì. Il posto su reddit è stato purtroppo cancellato e dunque non è più possibile rivedere passo dopo passo ciò che lo YouTuber ha fatto, ma sappiamo che comunque il suo lavoro è stato molto approfondito.

Sarà veramente così? Attendiamo che siano EA e DICE stesse ad esprimersi.

Battlefield VI – cosa sappiamo fino ad ora

Già da un paio di mesi Electronic Arts aveva fatto intendere di star lavorando ad un nuovo capitolo di Battlefield. A rivelarlo era stato proprio il CEO di EA Andrew Wilson che aveva affermato quanto segue:

“DICE sta creando un nuovo gioco di Battlefield, che sarà il più grande mai concepito. Gli avanzamenti tecnologici delle nuove console stanno permettendo al team di sviluppo di portare davvero la serie verso la nuova generazione. […] Abbiamo fatto sì che l’intero studio di DICE si mettesse al lavoro sul nuovo Battlefield per creare l’esperienza di nuova generazione definitiva. […]”

Battlefield VI potrebbe essere cross-gen, dunque uscire sia per PS4, Xbox One e PC, che per PS5 e Xbox Series X\S. Oltre tutto ciò, il titolo potrebbe prendere molto più ispirazione dai capitoli precedenti come il 3 e dare delle ambientazioni più contemporanee. Un altro occhio di riguardo dovrebbe essere dato anche ai combattimenti, in cui si farà più utilizzo dei veicoli e ci sarà molta più importanza all’interazione con la mappa e ciò che circonda il giocatore.

