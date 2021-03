Le uscite manga Flashbook di Marzo 2021, già presentate sui cataloghi nei mesi scorsi, sono state confermate attraverso la pagina Facebook ufficiale della casa editrice.

Arriveranno quindi sugli scaffali delle fumetterie il terzo volume di Nyankees, il quinto volume di My Lovely Like a Cat (l’ultimo, ma un gaiden arriverà nei prossimi mesi) e il quindicesimo di The Five Star Stories.

Di seguito le uscite manga Flashbook di Marzo 2021; qui le novità previste per Aprile.

Le uscite manga Flashbook di Marzo 2021 – Metà Marzo

NYANKEES 3

di Atushi Okada

€ 5,90

Gli abitanti di Nekonaki non hanno proprio pace, finito uno scontro ecco che si affacciano all’orizzonte nuovi nemici e nuove lotte per il territorio. Questa volta Ryusei e compagni dovranno affilare bene gli artigli contro tre brutti ceffi arrivati a sconvolgere la loro pace. Ma a presentarsi con un colpo di scena finale ci sarà anche qualcun altro.

Le uscite manga Flashbook di Marzo 2021 – Fine Marzo

My Lovely Like A Cat 5

di Haruko Kumota

€ 6,90

Se si potesse dare un titolo a questo volume, il più adatto sarebbe “coronamento di un sogno”.

Siamo all’ultimo volume di “My Lovely Like a Cat” ma lasciamo a voi il piacere della scoperta del bellissimo finale che porterà Kei-chan e Mii-kun a qualcosa di veramente spettacolare.

The Five Star Stories 15

di Mamoru Nagano

€ 9,90

In questo volume, vediamo dipanarsi i segreti che scorrono nelle vene dei regnanti di Fillmore.

E vedremo GTM di altissimo livello attraversare alla carica i confini meridionali dell’impero!

Davanti a Weinzierl e Palshett compaiono Jirk e la Dama Tricolore…Quale sarà la verità sull’impero di Fillmore tramandata alla storia?

Nella guerra per i confini del Sud, si concentrano GTM come Hozairo, Demol, Daccus, e numerosi altri fenomeni.

