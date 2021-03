My Hero Academia ha pubblicato uno speciale teaser per una mostra imminente che celebrerà il quinto anniversario dell’anime. La serie manga originale di Kohei Horikoshi è in corso da quasi sette anni, ma l’adattamento anime celebrerà presto il suo quinto anniversario. Per commemorare questo importante traguardo per il franchise, verranno organizzati tanti nuovi eventi e, fra questi, è inclusa anche una mostra d’arte dedicata appositamente a My Hero Academia che permetterà agli appassionati di guardare più da vicino al manga originale.

My Hero Academia – i primi dettagli sulla mostra

Per dare un’occhiata a questa prossima mostra dedicata al franchise, il profilo Twitter ufficiale di My Hero Academia ha pubblicato uno speciale teaser per mostrare alcune delle opere che saranno esposte durante la mostra.

Per i fan al di fuori del Giappone, questo speciale teaser è un modo fantastico per celebrare i traguardi raggiunti dal manga originale di Kohei Horikoshi e dall’anime in così poco tempo.

Potete trovare il tweet originale con cui è stato pubblicato il teaser ufficiale della mostra qui di seguito:

Il quinto anno di My Hero Academia sarà davvero molto ricco poiché, l’anime tornerà per la sua quinta stagione alla fine di questo mese. Riprendendo l’arco narrativo di addestramento congiunto della serie originale di Kohei Horikoshi, l’anime metterà le classi 1-A e 1-B l’una contro l’altra in un allenamento speciale per dimostrare quanto sono arrivati lontano da quando hanno iniziato la scuola. Ci sarà anche una nuova aggiunta ai personaggi con il ritorno di Hitoshi Shinso, che spera di unirsi al corso degli eroi.

Questa non è l’unica novità in arrivo per il franchise quest’anno, tuttavia, poiché quest’estate verrà pubblicato, in Giappone, il terzo lungometraggio di My Hero Academia. Non è stata ancora rivelata una data di uscita internazionale per il film, ma non sono stati rivelati nemmeno dettagli concreti, da quando è stato annunciato, ma si spera che saranno divulgati maggiori dettagli nei prossimi mesi.

La mostra speciale celebrativa del quinto anniversario della serie animata di My Hero Academia avrà luogo in Giappone ed è in arrivo questo aprile.

