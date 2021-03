Una foto dal dietro le quinte dell’attore di La Casa di Carta 5 Miguel Herrán sembra suggerire il destino del suo personaggio Rio, mentre la serie si avvicina alla sua conclusione, dopo la quinta stagione. La popolarità della serie spagnola è esplosa quando è diventata disponibile su Netflix nel 2017. Ora, è stata rinnovata per la sua quinta e ultima stagione. La Casa di Carta ha anche vinto un International Emmy Award nel 2018 per la migliore serie drammatica.

La Casa di Carta 5 – quale sarà il destino di Rio?

Ora, una foto dal dietro le quinte postata da Herrán su Instagram sembra alludere al destino di Rio. La foto che Herrán ha pubblicato sembra essere stata scattata in una specie di camerino, e l’attore ha indosso i pantaloni rossi tipici della loro divisa da ladri. Herrán sembra insanguinato e contuso nella foto, a cui ha allegato una canzone, The End dei The Doors:

Naturalmente, Herrán potrebbe riferirsi anche semplicemente alla fine della serie. Quando Herrán ha pubblicato la foto, giravano voci secondo cui le riprese di La Casa di Carta 5 erano state completate, quindi la foto potrebbe riferirsi a quello che è probabilmente un momento emotivamente intenso per l’intero cast. Tuttavia, c’è anche da dire che non saprebbe la prima volta che muore uno dei personaggi principali della serie, per cui potrebbe essere altrettanto plausibile che Rio muoia, alla fine.

Nairobi, Oslo, Berlino e Mosca sono già morti durante le varie rapine della serie, quindi si può presumere che nessuno sia completamente al sicuro. Sarebbe anche particolarmente tragico per Tokyo se Rio morisse, e la posta in gioco dal punto di vista emotivo è ciò per cui questa serie è noto. Ora che le riprese sono state complete, i fan non dovranno aspettare troppo a lungo per vedere chi riesce a uscire vivo da La Casa di Carta 5.

Acquistate il Funko POP! di Rio QUI!