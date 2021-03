L’account ufficiale Twitter di Deadline Hollywood, ha rivelato che Jennifer Coyle e Leo Matsuda sono pronti a dirigere il film di Hello Kitty della New Line Cinema.

Hello Kitty – tutti i dettagli del film

Il film di Hello Kitty della New Line segnerà una pietra miliare per il personaggio, poiché è la prima volta che i diritti cinematografici dei personaggi Sanrio sono messi nelle mani di un grande studio cinematografico.

Jennifer Coyle ha lavorato come storyboard artist in progetti come La famiglia della giungla, Rocket Power e King of the Hill. Ha anche lavorato come regista e showrunner di DC Super Hero Girls, ha diretto diciannove episodi di Bob’s Burgers e sei di The Spectacular Spider-Man. Recentemente è stata supervisore della produzione di Harley Quinn della HBO Max.

Leo Matsuda ha iniziato alla Walt Disney Animation e ha lavorato a film come Big Hero 6, Zootopia, Ralph spacca Internet e più recentemente Abominable per Dreamworks Animation.

Il suo film d’animazione originale Yokai Samba è in fase di sviluppo a Nickelodeon. Il debutto alla regia di Matsuda è stato in Inner Workings, presentato in anteprima prima di Moana, ed è stato selezionato per gli Oscar nel 2017.

Richard Brener, presidente di New Line, ha dichiarato:

Siamo stati estremamente fortunati nell’aver trovato in Jennifer e Leo due registi che, non solo condividono un profondo legame nei confronti degli indimenticabili personaggi che Shintaro Tsuji e Sanrio hanno creato nel corso di oltre 40 anni con Hello Kitty e i suoi amici, ma hanno anche l’immaginazione, il talento e il cuore per portare in vita questo mondo iconico sul grande schermo.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Lindsey Beer, (Sierra Burgess è una sfigata, Chaos Walking).

