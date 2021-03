Jujutsu Kaisen: l'autore parla della morte di un personaggio

Dopo aver stuzzicato i fan sul dubbioso status attuale di Nobara Kugisaki, Gege Akutami, mangaka che scrive e disegna Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight, ha parlato invece di un personaggio la cui morte è avvenuta sul serio, ovvero di Kento Nanami.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Difatti, in occasione dell’intervista speciale per il programma di Mando Kobayashi attraverso l’emittente di Fuji TV, l’autore giapponese ha dichiarato le seguenti parole quando si è trovato a discutere dei motivi per i quali è stato portato a tirare fuori dalla storia il personaggio:

“Quando ho stabilito l’arco narrativo de L’Incidente di Shibuya, ad essere onesti, come personaggio adoravo Nanami. Era utile per me perchè lo potevo usare in tutte le trame possibili. Tuttavia, non ho avuto altre alternative poichè ho considerato i ruoli dei personaggi all’interno della storia e di come si muovono”.

Dalle sue parole, nonostante all’autore piacesse il personaggio e il suo uso nella trama, alla fine doveva morire anche perchè l’evento ha dato all’incidente di Shibuya la caratura che meritava.

L’autore ha toccato diversi punti nella sua prima intervista televisiva tra cui il possibile finale del manga che potrebbe arrivare tra un paio di anni, ossia nel 2023.

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shonen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. Al momento conta, in Giappone, 140 capitoli e 14 volumi pubblicati. In Italia l’opera è edita da Planet Manga al netto di 6 volumi disponibili per l’acquisto.

La serie animata, prodotta da studio MAPPA, conta 20 episodi trasmessi. In Italia l’anime è disponibile per la visione licenziata da Crunchyroll con sottotitoli.

Direttamente dalle pagine di Shonen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…

