Dopo anni di lavoro in segreto sul progetto, Cold Iron Studios ha rivelato di recente Aliens: Fireteam, il suo nuovo sparatutto multiplayer ambientato nell’universo di Alien. Aliens: Fireteam permetterà a più giocatori di collaborare per abbattere orde di Xenomorfi. La cosa migliore, poi, è che il gioco non è troppo lontano dall’essere pubblicato.

Aliens: Fireteam – a caccia di Xenomorfi

Rivelato insieme a un nuovo trailer di gioco, Aliens: Fireteam riunisce team di un massimo di 3 giocatori in una squadra di Colonial Marine, i quali dovranno cercare di sopravvivere combattendo contro una serie di varianti del classico Xenomorfo. Il gioco si svolge dalla prospettiva in terza persona e consente ai giocatori di controllare una delle 5 diverse classi di Marine disponibili.

Aliens: Fireteam si colloca cronologicamente poco più di 20 anni dopo gli eventi della trilogia originale di Alien ed è ambientato nell’anno 2202.

Aliens: Fireteam, come potreste aver notato guardando il trailer in alto, ha lo scopo di rispecchiare la direzione che James Cameron ha dato al franchise quando ha diretto Aliens nel 1986. Mentre però il film originale si inserisce anche nel filone degli horror, Fireteam è più uno sparatutto che un horror in sé.

Ecco cosa ha detto Craig Zinkievich, capo dei Cold Iron Studios:

“Questo è il gioco d’azione che i fan di Aliens stavano aspettando: orde di diversi Xenomorfi che sciamano sui soffitti e sui muri, circondano la tua squadra e colpiscono da ogni angolazione. Lavorate insieme, personalizzate il vostro personaggio, utilizzate tonnellate di armi ed equipaggiamento … beh, potreste far uscire viva la vostra squadra“.

Ci saranno anche 4 campagne in totale in Fireteam, ognuna delle quali dovrebbe anche essere altamente rigiocabile.

Aliens: Fireteam sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Per quanto riguarda invece la data di uscita, al momento non è stata ancora resa nota.

