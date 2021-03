L’utente di Youtube Onbeatman ha ricreato in un modo incredibile, il trailer del nuovo film Top Gun: Maverick, il sequel di Top Gun con protagonista Tom Cruise, con i LEGO!

Un video parodia, in cui ha riprodotto minuziosamente il trailer originale fotogramma per fotogramma.

Top Gun: Maverick – l’incredibile video parodia in LEGO

Il video parodia di Top Gun: Maverick è stato creato dall’utente di YouTube Onbeatman. Il trailer completo, che potete guardare all’inizio della pagina, che secondo quanto riferito ha richiesto mesi per essere ricreato, sostituisce il filmato della vita reale con ricreazioni LEGO, fotogramma per fotogramma, mantenendo l’audio originale intatto, naturalmente.

Dalle espressioni facciali dei personaggi LEGO alle incredibili scene d’azione in volo, il tutto è stato reso più “fantastico” trasformandolo in un’avventura LEGO. Il video è già stato visto oltre 200.000 volte, dimostrando la qualità della ricreazione.

La ricreazione LEGO è solo un promemoria che Top Gun: Maverick è solo a pochi mesi dall’uscita. Essendo uno dei film più attesi del 2021, molti sono curiosi di vedere se sarà all’altezza delle aspettative. La popolarità che questo trailer parodia sta ricevendo, dimostra quanto i fan di Top Gun attendino con impazienza il seguito.

A proposito di Top Gun: Maverick

Diretto da Joseph Kosinski (Tron: Legacy, Oblivion) e prodotto da Christopher McQuarrie (Mission: Impossible – Fallout), il tanto atteso sequel vedrà finalmente la luce il 2 luglio di quest’anno, dopo essere stato ritardato di un anno a causa della pandemia di coronavirus.

La Paramount ha rifiutato di vendere Top Gun: Maverick ai servizi di streaming, in parte a causa di un impegno con i cinema, ma anche per permettere allo studio di tenere il film per lo streaming esclusivo su Paramount+.

Top Gun: Maverick vede il ritorno di Tom Cruise. Ci sarà un nuovo personaggio, quello di Goose (Anthony Edwards), il migliore amico di Maverick che muore tragicamente nel primo film.

Oltre ad alzare la posta emotiva, Top Gun: Maverick promette anche di aumentare l’azione come dimostrato dal trailer originale. Le scene di volo sono cinetiche ed eccitanti e sono state tutte girate per davvero, nonostante Cruise non sia autorizzato a pilotare il costoso aereo.

