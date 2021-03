Hogwarts Legacy offrirà il supporto per la personalizzazione dei personaggi transgender quando arriverà nel 2022.

Hogwarts Legacy e l’inclusività

Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, i giocatori saranno in grado di personalizzare “la voce, il tipo di corpo e il gender” del proprio personaggio. Avranno la possibilità di scegliere se avere una voce maschile o femminile, indipendentemente dalle scelte fisiche che verranno fatte.

Avranno anche la possibilità di essere considerati come streghe o maghi, il che influenzerà il modo in cui vengono approcciati dagli altri personaggi nel gioco e in quale dormitorio si troveranno.

L’informazione arriva da persone “che hanno familiarità con lo sviluppo del gioco” e che hanno chiesto di rimanere anonime, e arriva anche sulla scia dei commenti fatti dalla creatore di Harry Potter J.K. Rowling per tutto il 2020, che sono stati considerati transfobici.

Il rapporto afferma che, come risultato,

“alcuni membri del team di sviluppo di Hogwarts Legacy si sono battuti per rendere il gioco il più inclusivo possibile, spingendo per la personalizzazione del personaggio e anche per l’aggiunta di un personaggio transgender“.

Questa è la prima volta che vengono divulgati alcuni dettagli specifici su alcune delle funzionalità che saranno disponibili in game nel nuovo titolo a tema Harry Potter in arrivo, da quando Hogwarts Legacy è stato annunciato alla fine del 2020.

Da allora, l’uscita del gioco è stata posticipata al 2022, ma quello che sappiamo per certo fino a questo momento è che sarà ambientato centinaia di anni prima che Harry Potter e gli altri entrassero nelle sale della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Da ciò si evince anche, quindi, che non sarà un adattamento diretto dei libri, ma più che altro sarà legato alla tradizione e alla storia che i libri hanno sancito.

Hogwarts Legacy dovrebbe essere pubblicato su PS5, Xbox Series X e PC, quando arriverà l’anno prossimo.

