Le uscite manga Magic Press di Marzo 2021 vedono il ritorno di Asumiko Nakamura con il primo volume della serie blanc, la pubblicazione dei nuovi volumi di Bem e Adekan e il debutto del volume unico hentai Colpo Vincente di kakao.

A seguire tutte le uscite manga Magic Press di Marzo 2021; qui le ultime novità presentate sui cataloghi.

Le uscite manga Magic Press di Marzo 2021 – 801

Blanc vol. 1 – Edizione deluxe con booklet

Uscita: 11 marzo 2021

Dopo il successo della serie Compagni di classe, Asumiko Nakamura torna nella collana 801 con Blanc, serie in due volumi in cui seguiamo la vita degli ormai inseparabili Sajo e Kusakabe, i protagonisti della serie principale che ha visto il loro amore sbocciare tra i banchi di scuola.

La prima tiratura di “Blanc vol.1” avrà in allegato un albo di 40 pagine in edizione limitata che non sarà più disponibile nelle tirature successive.

Finder 3: Ala nel mirino

Uscita: 4 marzo 2021

Terzo volume della serie più famosa di Ayano Yamane!

Il fotografo Takaba Akihito accetta il rischioso incarico di documentare le attività illegali della malavita giapponese, ma quando l’affascinante Asami Ryuichi entra nel suo mirino la vita di Akihito cambia per sempre.

Le uscite manga Magic Press di Marzo 2021 – MX

Bem vol. 2

Uscita: 11 marzo 2021

Secondo volume del fumetto ispirato alla famosa serie tv conosciuta in Italia con il titolo Bem: il mostro umano.

I tre yokai Bem, Bera e Bero nascondono il loro aspetto demoniaco per vivere nel mondo degli umani, ma spesso si trovano costretti a ricorrere ai loro poteri sovrannaturali per aiutare i loro amici.

Disponibile anche il Bem box, con la trilogia completa.

Adekan vol. 10

Uscita: 18 marzo 2021

Arriva al decimo volume la fortunata serie di Tsukiji Nao a metà strada tra shoujo e yaoi, che ha come protagonisti Shiro, un ombrellaio decisamente eccentrico, e Kojiro, un poliziotto amante dell’ordine e della giustizia.

In un mondo pieno di corruzione e in cui la lotta per il potere è all’ordine del giorno, riusciranno i due giovani a portare un lieto fine?

Le uscite manga Magic Press di Marzo 2021 – Black Magic

Colpo vincente

Uscita: 11 marzo 2021

Una nuova piccantissima raccolta di storie brevi sbarca nella nostra collana Black Magic!

Le formose ragazze di Kakao vi faranno perdere la testa tra eleganti segretarie, spose novelle e giovani studentesse.

Messe a nudo vol. 4

Uscita: 11 marzo 2021

Le tre studentesse universitarie Mayumi, Rumi e Rena ci hanno permesso di sbirciare nei loro segreti più intimi e inconfessabili e di metterle letteralmente “a nudo”.

In questo quarto volume della serie scopriremo se riusciranno a riprendere il controllo le loro vite o se cederanno di nuovo alle seducenti tentazioni che più volte le hanno fatte capitolare.

