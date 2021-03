Il capitolo 303 del manga di My Hero Academia rivela il perché Hawks, nonostante ora conosca il violento passato di Endeavor, non esiti a creare un’alleanza con l’eroe.

ATTENZIONE! LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER SU MY HERO ACADEMIA 303!

Nei capitoli precedenti abbiamo visto un Endeavor diverso, un uomo che finalmente è venuto a patti con il suo passato, un eroe che cerca di redimere se stesso. Ma la famiglia non è da sola: Hawks e Best Jeanist, che ammettono di avere ascoltato il toccante discorso tra i membri Todoroki, sono i primi eroi a offrire il loro sostegno.

Certo, Hawks non può fare a meno di ammettere che è stato uno shock apprendere fino a che punto è arrivata l’ossessione di Endeavor, eppure non esita a offrire il proprio aiuto.

My Hero Academia 303 – i sentimenti di Hawks

Ecco allora che informa la famiglia Todoroki su ciò che è accaduto negli ultimi due giorni, con i restanti membri del Fronte di Liberazione dal Paranormale ancora dispersi, di come la Hero Public Safety Commission è attualmente chiusa a causa della morte della maggior parte dei suoi membri, che molti eroi si sono ritirati a causa di tutto questo e che il governo ha presentato una richiesta di aiuto per gli Eroi di tutto il mondo.

La loro unica opzione è quella di combattere, per questo Hawks e Best Jeanist decidono di aiutare Endeavor formando così una triplice alleanza in modo che la famiglia Todoroki non debba assumersi tutta la responsabilità di quello che ha fatto Dabi da sola. Ma perché, pur venendo a conoscenza di tutto quello che Endeavor ha fatto, Hawks non esita a prestargli il suo aiuto?

L’infanzia di Hawks è stata tutt’altro che felice, cresciuto con un padre violento in fuga dalla legge e una madre assente. A salvarlo fu proprio Endeavor che, insieme alla polizia, arrestò il padre. Davanti a Endeavor Hawks ripensa al suo passato e a quanto le cose sono diverse ora. Vuole dare il suo sostegno a chiunque cerchi di migliorare se stesso, e questo include anche se stesso perché sta cercando di liberarsi del proprio passato traumatico.

Endeavor accetta in lacrime la loro proposta e questa nuova determinazione di Hawks ad andare avanti, accettando ciò che è stato, con uno sguardo più luminoso rivolto al futuro.

