Deadline ha riportato in esclusiva la notizia che Hugh Grant e Sophia Lillis entreranno a far parte del cast dell’adattamento cinematografico al momento ancora senza titolo basato su Dungeons & Dragons, il famosissimo franchise di Hasbro di Wizards of the Coast. La pellicola sarà realizzata da Paramount ed eOne.

Nel film sono presenti anche Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith e la star di Bridgerton Rege-Jean Page. Paramount ed eOne stanno producendo e finanziando congiuntamente il film; inoltre, eOne distribuirà il film di D&D nel Regno Unito e in Canada e Paramount nel resto del mondo.

Jonathan Goldstein e John Francis Daley dirigeranno e scriveranno la sceneggiatura. Jeremy Latcham sta producendo il film attraverso il suo accordo con lo studio eOne, il ramo dedicato all’intrattenimento di Hasbro. Anche Brian Goldner di Hasbro sta partecipando alla produzione.

I dettagli della trama di questa ultima versione dell’IP al momento non sono ancora stati resi noti. Dungeons & Dragons è un franchise di intrattenimento fantasy incredibilmente conosciuto e amato, alimentato dall’immaginazione di narratori di tutto il mondo.

Più di 40 milioni di giocatori si sono cimentati almeno una volta con una campagna o una one shot di D&D da quando il celeberrimo gioco di ruolo è stato pubblicato per la prima volta 46 anni fa, e anche videogiochi, video di intrattenimento in live streaming su Twitch e YouTube.

Sebbene non si sappia chi interpreterà Lillis, le fonti di Deadline dicono che Hugh Grant interpreterà l’antagonista del film.

Dungeons & Dragons e Hugh Grant

Grant sta uscendo da uno degli anni più importanti della sua carriera dopo il suo lavoro acclamato dalla critica nella serie limitata della HBO The Undoing – Le verità non dette, che di recente gli è valso una nomination ai Golden Globe e ai SAG. In precedenza, parlando sempre di serie, ha anche ricevuto recensioni entusiastiche e una nomination agli Emmy per A Very English Scandal di Amazon. Per quanto riguarda il film, è stato impegnato con il regista Guy Ritchie in The Gentleman e nel film poliziesco attualmente in fase di riprese Five Eyes.

Lillis ha debuttato per la prima volta sul grande schermo nei panni di Beverly Marsh nel successo al botteghino IT. Di recente partecipato anche al film di Amazon Zio Frank e nella serie Netflix I Am Not Okay With This.

