A quanto pare Tip “T.I.” Harris che nei primi due film di Ant-Man interpreta Dave (uno degli amici di Scott Lang) a causa di alcune accuse di molestie sessuali a suo carico e a carico di sua moglie Tiny, non tornerà in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo capitolo della saga dell’ “uomo formica”.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania che vedrà il ritorno di molti dei protagonisti tra cui Paul Rudd e Evangeline Lilly fra tutti nei ruoli principali e vedrà il debutto di Kang Il Conquistatore interpretato da Jonathan Majors nel ruolo villain principale.

L’accusa parla di “abusi sessuali, ingestione forzata di narcotici illegali, rapimento, falso sequestro, intimidazione, aggressione e violenza“.

Ma attraverso una dichiarazione del loro avvocato, la coppia ha negato tali accuse: “Clifford (T.I.) e Tameka Harris (Tiny) negano assolutamente queste accuse prive di fondamento. Quando verranno attentamente analizzati i fatti, non ci sarà nessun provvedimento“.

Cambierà qualcosa in Ant-Man 3?

Sebbene questa sia una notizia certamente significativa per Marvel, ma anche per Disney, molto probabilmente non cambierà molto a livello di trama nel film vero e proprio, dato che era uno dei personaggi secondari con ruolo di supporto.

Quasi sicuramente i fan dovrebbero aspettarsi la spiegazione della sua assenza, oppure non venire affatto menzionato. Con una storia così grossa e l’introduzione di Kang Il Conquistatore è plausibile che alcuni ruoli verranno “sacrificati”.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione e se effettivamente T.I. sarà definitivamente fuori dal film.

Ant-Man and The Wasp, autori e interpreti

Ambientato nel Marvel Cinematic Universe, Ant-Man and the Wasp: Quantumania è prodotto dai Marvel Studios e supervisionato dal Presidente e Produttore degli stessi Kevin Feige.

Sarà diretto nuovamente da Peyton Reed, già regista dei primi due, e scritto da Jeff Loveness (Rick & Morty). E vedrà nel cast Paul Rudd (Scott Lang), Evangeline Lilly (Hope Van Dyne), Michael Douglas (Hank Pym), Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne), Kathryn Newton (Cassie Lang), Jonathan Majors (Kang Il Conquistatore), Michael Peña (Louis).

