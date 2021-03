I Marvel Studios sono a lavoro su più fronti tra film e serie TV, compreso il quarto capitolo di Thor dove si stanno tenendo le riprese proprio in questo momento.

Dalle ultime foto trapelate dal set abbiamo conferma su due personaggi di cui a lungo si è rumoreggiato nelle scorse settimane. Stiamo parlando proprio di Matt Damon, Luke Hemsworth (fratello del protagonista) e Sam Neill rispettivamente nei panni dei “falsi” Loki, Thor e Odino nuovamente in uno spettacolo teatrale come già abbiamo visto all’interno del film Thor: Ragnarok.

Di seguito potete vedere le immagini trapelate dal set:

Perché il ritorno di questi attori Asgardiani?

Alla fine pare li rivedremo in scena. Sarà uno sviluppo all’interno del film alquanto interessante, considerando che nel terzo capitolo di Thor: Matt Damon, Luke Hemsworth e Sam Neill hanno avuto poco minutaggio all’interno del film.

I 3 facevano parte dello spettacolo teatrale “The Tragedy Of Loki Of Asgard”, messo in scena dal vero Loki mentre era “travestito” da Odino, per raccontare le gesta della famiglia dove per l’appunto Loki era l’eroe.

Senza ancora una trama sarà difficile fare delle previsioni, e quindi non sappiamo in che modo verranno inseriti nel film, e nemmeno se i loro ruoli saranno più grandi in Thor: Love & Thunder, ma d’altra parte certamente narrerà gli eventi del capitolo precedente in modo ironico e divertente, magari venendo istituito su New Asgard, città popolata dagli asgardiani rimasti, vista in Avengers: Endgame dopo lo sterminio di Thanos.

L’atteso Thor: Love and Thunder scritto e diretto da Taika Waititi uscirà nelle sale cinematografiche americane il 6 maggio 2022, e vedrà nel cast i confermati: Chris Hemsworth, Christian Bale, Natalie Portman, Tessa Thompson, Chris Pratt, Karen Gillian, Pom Klementieff, Dave Bautista, Sean Gunn, Jaimie Alexander, Taika Waititi Matt Damon, Luke Hemsworth, Sam Neill.

