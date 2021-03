Le novità manga Goen annunciate su Mega 277 comprendono i nuovi volumi di tante serie in corso, come Moyashimon, Omega Tribe, Karakuri Circus, Oggi sono in Ferie, & (And), Himitsu – The Top Secret o ancora Kannagi e Princess Lucia.

Di seguito, dal sito web ufficiale di Pegasus Distribuzioni, le novità manga Goen annunciate su Mega 277; cliccando qui possiamo controllare le prossime uscite in arrivo in fumetteria.

Le novità manga Goen annunciate su Mega 277 – Novità

NYU COLLECTION 50

SUICIDE ISLAND VOL.15 [DI 17]

di Kouji Mori

12,2×17,8 B+sc, 208 pp, b/n

Thriller/ Drama/Seinen

9788892840997

€ 6,95

Sawada e il suo gruppo sono riusciti a infiltrarsi nella scuola, prendendo in ostaggio alcuni compagni del gruppo di Ryu, mentre diverse ragazze sono intrappolate e barricate sul tetto. Sei e i suoi amici sanno bene che questo conflitto deve finalmente finire, perché…

MEMAI COLLECTION 46

RIN VOL.11

di Harold Sakuishi

12,2×17,8, 180 pp, b/n

Seinen/Drammatico/Slice of life

9788892840980

€ 6,95

E se il futuro potesse essere letto nei manga?

In questa serie magistrale, Harold Sakuishi, l’autore di Beck, dipinge il ritratto di due adolescenti il cui destino sembra già scritto…

Norito è un adolescente timido che ha un solo sogno: diventare un mangaka, ma non lo fa non osa confessare la sua passione ai suoi compagni.

Tuttavia, un giorno, prende il coraggio a due mani e partecipa a un concorso organizzato da una grande casa editrice giapponese.

KAMI COLLECTION 5

SAINT YOUNG MEN VOL. 14

di Hikaru Nakamura

B+sc, 12×16,9, 128 pp, b/n

Seinen/Commedia

9788867128228

€ 6,50

Il vincitore del Premio culturale Osamu Tezuka, campione d’incassi in Giappone, ritorna nelle librerie e fumetterie italiane.

La commedia capolavoro di Hikaru Nakamura, nella quale Gesù e Buddha, stanchi di essere i “leader” delle loro rispettive religioni si concedono una vacanza in Giappone (come dar loro torto), mischiandosi con la gente comune.

In questo volume: l’appartamento in cui Gesù e Buddha vivono è ormai diventato troppo piccolo e bisognerà recuperare spazio. Questo farà entrare Buddha in un pericolosissimo (ed esilarante) nuovo stato mentale…

CULT COLLECTION 60

SHIBUYA GOLDFISH VOL.8

di Aoi Hiroumi

15×21, B+sc, 242 pp, b/n e col.

Seinen/Horror/Action

9788892841291

€ 7,50

Contrastati su ogni mossa dallo sciame di Arti, i sopravvissuti si fanno lentamente strada

verso Udagawa, dove Hajime spera di riunirsi con i suoi amici… e appropriarsi di un carro

armato SDF Type 10!

Ogni Arto incontrato ha provocato almeno una vittima, ma resta

un mistero come questi pesci mutanti facciano esplodere le loro vittime dall’interno con

una sanguinolenta massa di piccoli pesci.

Il gruppo deve scoprire di più se vogliono avere

speranza di sopravvivere contro gli Arti, ma la risposta potrebbe rivelarsi una minaccia

ancora più grande per tutta Shibuya… e forse per tutto il mondo!

CULT COLLECTION 61

SHIBUYA GOLDFISH VOL.9

di Aoi Hiroumi

15×21, B+sc, 242 pp, b/n e col.

Seinen/Horror/Action

9788892841314

€ 7,50

Umani contro pesci assassini: fase finale!

La corsa per la sopravvivenza continua e la prossima tappa è l’Ospedale Universitario

Yoyogi, nel disperato tentativo di riuscire a produrre un agente patogeno per salvare

Shibuya.

Ma all’interno dell’ospedale c’è una strana ragazza, una persona che non sarebbe

mai dovuta essere lì.

Perché sono nati i pesci rossi carnivori? In che cosa stanno cercando

di trasformarsi

SF COLLECTION 27

OMEGA TRIBE VOL. 6

di Yukio Tamai

12,2 x17,8, B, b/n , 204 pp

Seinen/Action/SF

9788892841086

€ 7,50

Sono presenti fin dai primordi della vita dell’uomo sulla Terra e hanno tatuato sul corpo un fregio che ricorda la lettera greca Omega.

Che vorrà questo misterioso gruppo di eletti? Lo scopriremo in questa miniserie di 14 volumi.

Akiichi Kaji, il Presidente dell’Unione Orientale, sta dando la caccia a un giovane uomo. Tuttavia Kaji, che ha scoperto che anche l’altro è un Omega, decide di tentare il tutto per tutto pur di fermarlo.

KOKESHI COLLECTION 40

DELITTO E CASTIGO VOL.7

di Naoyuki Ochiai

B+sc, 12,2×17,8, 192 pp, b/n

Seinen/Drama

9788892843479

€ 7,50

Riprende la pubblicazione di “Tsumi To Batsu”, l’elegante adattamento in chiave moderna e ambientata in Giappone del celeberrimo romanzo “Delitto e Castigo” di Dostoevskij.

Come ha fatto Miroku, responsabile di un duplice omicidio, a sopravvivere alla trappola del pubblico ministero, Goi?

MEMAI COLLECTION 48

REVERSIBLE MAN VOL.6

di D. Nakatani

12,2×17,8, B+sc, 208 pp, b/n + col.

Seinen/Horror/Azione

9788892841048

€ 7,50

Orrore al prestigioso club di rugby della scuola superiore di Keihou: sono stati scoperti i cadaveri orribilmente mutilati di due giocatori.

Chi potrebbe mai fare una cosa del genere a dei giovani liceali? Nel frattempo Wataru Funato, l’eminenza grigia del governo, vive una tragedia personale: la vita del suo unico figlio, molto malato, è ora appesa a un filo.

Potrà resistere al canto delle sirene della “Chiesa del dolce sorriso” che gli offre una soluzione miracolosa?

Questi due casi apparentemente scollegati stanno per intrecciarsi perché dove c’è sofferenza, la Chiesa del dolce sorriso non è mai molto lontana! GOEN è orgogliosa di presentarvi il nuovo capitolo di questa appassionante e scioccante miniserie.

MIRAI COLLECTION 45

MAHOROMI VISIONI SPAZIO TEMPORALI VOL.2 [DI 4]

di Kei Toume

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

Seinen/Mistery/Supernatural

9788892841123

€ 5,95

Niwa, studente di architettura, trova nella casa del vecchio nonno una fotografia che

raffigura una misteriosa ragazza.

Insieme all’amico Akira decide di indagare, seguendo la traccia di antichi edifici verso i quali la ragazza prova una strana, sovrannaturale sensazione…

Cosa si nasconde tra quelle mura? E che strano potere sembra star sviluppano Niwa?

Lo scopriremo leggendo questa miniserie di Kei Toume, una mangaka che già abbiamo avuto modo di conoscere in Italia per opere come Kurogane, Hitsuji no uta – Il silenzio degli innocenti, Vita da cavie e che saprà nuovamente appassionarvi e deliziarvi in questi quattro volumi.

HANAMI SUPPLEMENT 6

HIMITSU THE TOP SECRET VOL.6

di Reiko Shimizu

12,2×17,8, B+sc, bn/ + col.

Seinen/Thriller/Poliziesco

9788892843271

€ 7,50

Una donna perde la testa e accoltella una coppia nel mezzo del quartiere di Ginza!

Le indagini mostrano che la folle ha già fatto altre vittime.

Il dipartimento scientifico, incaricato di scoprire il motivo degli omicidi, scopre una sordida verità. Ma, nel frattempo, Maki si comporta in modo strano.

KI SUPPLEMENT 14

MOYASHIMON VOL.13

di Masayuki Ishikawa

12,3×17,9, B+sc+bandella, 224 pp, b/n

Seinen/Young-Adult/Commedia

9788892843288

€ 7,50

L’anno accademico volge al termine. Mentre Misato e Kawahama hanno deciso di trasformare l’acqua di mare in oro con i microbi e il Seminario di Itsuki continua a produrre sake, Madoka Nishino si prepara a sostenere l’esame di ammissione.

Solo che la contaminazione da streptococchi mette tutto in discussione! Sawaki salverà finalmente qualcuno?

Tutti trovano la loro strada, rispondono alle loro domande e si rendono conto che potrebbero essere cresciuti un po’ in questo ultimo capitolo di Moyasimon.

Fermentiamo! Fermentiamo!

KOKESHI COLLECTION 38

I MISERABILI VOL.5

di Takahiro Arai, Victor Hugo

11×17, B+sc, 252 pp, b/n e col.

Seinen/Drammatico

9788867128471

€ 5,95

Prosegue con il quinto, intenso volume il capolavoro di Victor Hugo, reso magistralmente dal disegno di un ispiratissimo Takahiro Arai.

Ritroviamo Jean e Cosette pochi anni dopo aver lasciato il convento. Cosette è una ragazza giovane e bella che attrae gli occhi degli uomini, soprattutto quello di Marius.

Quest’ultimo si è abituato a contemplarla ogni giorno nei Giardini del Lussemburgo.

Jean se ne accorge e mette fine alle loro uscite al parco.

Ma tutti i nostri personaggi finiranno a casa Gorbeau, dove Jean affronterà di nuovo i Thenardiers, che hanno in mente un terribile piano.

HIRO COLLECTION 62

DEVILS AND REALIST VOL. 11

di Madoka Takadono, Utako Yukihiro

12×17, B+sc, b/n

Josei/Young Adult/Fantasy

9788892840973

€ 6,50

Il destino di Baphomet è stato segnato grazie ai disegni del demone Baalberith. Senza il supporto e l’aiuto dei sui vecchi amici, come potrà Dantalion resistere come candidato al trono? Possibile che anche le melliflue parole di William non siano sufficienti a calmare l’ira di un Granduca degli Inferi?

HOSHI COLLECTION 24

OGGI SONO IN FERIE! VOL. 7

di Mari Fujimura

B+sc, 11×17, 184 pp, b/n

Josei/Romance

9788892843394

€ 6,50

In preda ai sentimenti, mi è scappata una frase: “Voglio sposare Tanokura-kun”. Ho iniziato a ridere in preda al panico, ma Tanokura mi ha teso la mano e ha sorriso…

KOKESHI COLLECTION 38

& (AND) VOL. 5

di Mari Okazaki

12,2×17,8, B+sc, b/n, 224 pp

Josei/Young-Adult/Slice of life

9788892843431

€ 6,95

Aoki Kaoru è una donna di 26 anni che non ha mai avuto un fidanzato.

Demotivata dalla vita che conduce decide di aprire un salone di manicure in aggiunta al suo lavoro di operatrice sanitaria.

Pur avendo una grave avversità per il contatto fisico, è costretta a confrontarsi con la sua paura quando incontra un uomo che non può fare a meno di toccare gli altri.

Un altro spaccato di vita di una donna giapponese della grandissima Mari Okazaki.

DANSEI COLLECTION 52

FORZA GENKI VOL. 14

FORZA SUGAR

di Yuu Koyamai

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n

Shonen/Sport/Action

9788892841161

€ 6,95

Dopo l’ultimo incontro Genki decide di godersi una breve ma meritata vacanza. Ma il tempo per rilassarsi è poco: il ragazzo deve iniziare di nuovo ad allenarsi se vuole proseguire lungo la strada del professionismo.

Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!

TAMASHI COLLECTION 10

HAKKENDEN – LA STRANA STORIA DEGLI 8 CANI DELL’EST VOL. 11

di Miyuki Abe

12x17cm, B+sc, 208 pp, b/n

Shonen/Fantasy/Action

9788892840928

€ 4,95

Recentemente trasposto in un’animazione di grande successo, Hakkenden racconta una storia di rinascita, di orrori e di forti sentimenti.

La vicenda inizia quando una terribile epidemia stermina quasi tutti gli abitanti del villaggio

Ootsuka…

L’unico sopravvissuto, testimone di tanta sofferenza, stringe un patto con un uomo misterioso, che gli propone di riportare alla vita le persone a lui care.

Da questo momento inizia una fantastica, tragica avventura che coinvolge la chiesa dove il ragazzo risorto trova rifugio, i suoi due amici richiamati dalla morte, e la ricerca della spada

demoniaca “Murasame”, che si dice contenga la vita.

NYU SUPPLEMENT 33

UQ HOLDER! VOL. 15

di Ken Akamatsu

11×17, B+sc, 192 pp

Shonen/Action/Fantasy

9788892840966

€ 6,50

SULLE TRACCE DI NEGI!

Dopo essere arrivati a Kyoto, Tota e Kirye finalmente riescono a individuare la bottega di Nagi Spriengfield. Qui trovano Albert Chamomile, il vecchio compagno di Negi Springfield. È il momento per Tota di scoprire nuovi indizi sul passato di Negi, e di come sarebbe stata la sua vita se Tota non fosse mai nato.

YOKAI COLLECTION 28

KARAKURI CIRCUS VOL.28

di Kazuhiro Fujita

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shonen/Fantasy/Action

9788892840850

€ 5,95

La verità sulla natura di Masaru è ormai venuta a galla, e il ragazzo dovrà adesso fare i conti con la terrificante eredità lasciatagli dalla sua famiglia, in una battaglia che metterà in gioco la sua stessa anima.

Nel frattempo lo scontro tra gli ultimi Shirogane e le micidiali marionette senzienti raggiunge nuovi inauditi picchi di ferocia.

YOKAI COLLECTION 29

KARAKURI CIRCUS VOL.29

di Kazuhiro Fujita

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shonen/Fantasy/Action

9788892843448

€ 5,95

Dopo un confronto con il nonno, Masaru ha finalmente scoperto l’atroce verità sulla sua esistenza e sul pericolo che rappresenta.

Come farà a convincere il nonno di poter evitare che la sua anima venga sopraffatta?

O è già troppo tardi?

MEGA COLLECTION 25

TEIICHI HIGH SCHOOL VOL. 9 [DI 14]

di Usamaru Furuya

12,2×17,8, B+sc, 224 pp, b/n + posterino col.

Shonen/Young-Adult/Drammatico

9788892840898

€ 6,95

Una situazione senza precedenti sta per gettare nuovamente il Liceo Kaitei nel coas.

Durante la presentazione del piano economico annuale, Teiichi decide di boicottare

le proposte del nuovo Presidente. E per ottenere il suo scopo è disposto a mettere in

discussione le stesse regole di votazione

NYU COLLECTION 49

BIANCANEVE E I 7 PRIGIONIERI VOL. 5 [DI 5]

di Kuroku Yabuguchi

12×17, B+sc, 200 pp, b/n e col.

Shonen/Urban Fantasy/Action

9788892840911

€ 5,95

Scontro finale nelle terre desolate!

Takeru e i suoi compagni entrano finalmente a Shinjuku, dove trovano ad attenderli il fratello maggiore di Takero: Shokudo.

Proprio quando la battaglia tra i due sembra volgere a favore di Shokudo,

Takeru ricorda improvvisamente come e perché ha perso la memoria…

YOUNG COLLECTION 75

KANNAGI: CRAZY SHRINE MAIDENS VOL. 11 [DI 12]

di Eri Takenashi

12,2×17,8, B+sc, b/n, 176 pp

Shonen/Action/Harem

9788892840829

€ 6,95

Il corpo di Nagi inizia a ferirsi non appena pensa a Jin.

L’unico modo per evitarlo è tenersi a distanza…

A Kaminagi-cho, invece, sono in corso i preparativi per il Capodanno, ma nel cielo c’è un’ombra minacciosa!

Il tanto atteso undicesimo volume, da leggere a occhi spalancati!

YOUNG SUPPLEMENT 5

PRINCESS LUCIA VOL.5

di Koji Seo

B+sc, 12,2X17,8, 178 pp, b/n

Shonen/Action/Ecchi

9788892840638

€ 7,50

Com’è complicata la vita del giovanissimo (14 anni) Yuta Koizumi. Nel pieno dell’adolescenza, con gli ormoni a manetta, non fa altro che cercare donne con cui fare sesso.

Con la comparsa di Mio la situazione diventa sempre più complicata e colpi di scena… sexy sempre più incalzanti!

Dall’autore di Suzuka e A Town Where You Live, Koji Seo, una commedia divertentissima e dai tratti piccanti.

HOSHI COLLECTION 23

IL SENTIERO DEI FIORI VOL.9

di Ako Shimaki

11×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shojo/Romantico/Slice of life

9788892843318

€ 6,95

Per la nuova rappresentazione Kyonosuke e Kazuya dovranno lavorare in coppia. I due sono motivati e pronti, ma proprio prima della messa in scena, Kyonosuke ha un problema!

“Sono confuso dai due ruoli, e non so come recitarli…”

HANAMI COLLECTION 29

E SE FOSSE AMORE? VOL.6 [DI 10]

di Hiromu Muto

11×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shojo/Romantico/Slice of life

9788867123995

€ 5,95

Ichino è una liceale che odia i maschi da quando suo fratello la tradì in gioventù,

rubando tutti i beni della madre e scomparendo nel nulla. Per questo la ragazza giurò di

non lasciarsi mai più ingannare dagli uomini e diventare così più forte.

Ma questo non fu l’unico trauma subito da giovane: nella sua memoria, infatti, rimane

indelebile l’incontro che ebbe con il suo amico Miyabi e un misterioso ragazzo, che lei

aggredì dopo averlo scambiato per un maniaco.

Riprende la pubblicazione di uno dei nostri shojo manga più amati.

GAKUEN COLLECTION 45

KISS HIM, NOT ME! VOL. 14 [DI 14]

COSA FACCIO ORA CHE SONO POPOLARE?

di Junko

11×17, B+sc, 160 pp, b/n

Shojo/Young/Commedia

9788892840959

€ 5,95

Kae è qui per un ultimo urrà!

Sono corsa a Shiga per dire a Mutsumi che lui è l’unico che importa per me.

E lì abbiamo passato la notte insieme in un hotel e…

Diciamo che le cose sono andate in maniera un po’ diversa da come vanno nei miei amati

manga BL.

E vi ricordate che Mutsumi si diplomerà quest’anno? Ecco: mi ha chiesto di passare

insieme quanto più tempo possibile, per costruire dei meravigliosi ricordi insieme…

perché poi lui si trasferirà a Kyoto per l’Università…

Forse il lieto fine succede solo nelle doujinshi?

VELVET COLLECTION 38

KARNEVAL VOL.17

di Touya Mikanagi

13×18, B+sc, b/n, 208 pp

Bishounen/Fantastico/Azione

9788892843332

€ 7,50

C’è una ragazza che osserva intensamente un tendone da circo a Label Ganze. Il suo nome è Manai.

Manai, che non ha memoria della sua infanzia, incontra un giovane straniero mentre sta pulendo il suo giardino. Qual è la relazione tra Yogi e Manai?

Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.

Le novità manga Goen annunciate su Mega 277 – Riproposte

DELITTO E CASTIGO 1 – 5

€ 5,95

ANAGLE MOLE VOL.1 – 2

€ 5,95

MAHOROMI VISIONI SPAZIO TEMPORALI VOL.1 [DI 4]

€ 4,95

HIMITSU THE TOP SECRET VOL.1-4

€ 5,50

DEVILS AND REALIST VOL.1-7

€ 4,95

OGGI SONO IN FERIE VOL.1-3

€ 4,95

PRINCESS LUCIA VOL.1-3

€ 5,95

IL SENTIERO DEI FIORI VOL.1-6

€ 4,95

