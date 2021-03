Soul il film Disney Pixar dopo l’apertura alla Festa di Roma, l’arrivo su Disney+ a Natale e il Golden Globe appena vinto come Miglior Film d’Animazione e Miglior colonna sonora originale (per le musiche composte da Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste), arriva anche in home video in edizione DVD, Blu-ray e limited Steelbook dal 31 marzo 2021.

Il 31 marzo usciranno anche i Repack 2021 di alcuni classici live action degli ultimi anni: La Bella e la Bestia (2017), Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni (2018), Il Ritorno di Mary Poppins (2018), Dumbo (2019), Aladdin (2019), Il Re Leone (2019).

Soul – il film Disney Pixar

Nel nuovo film Disney e Pixar Soul, Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media, ha l’occasione unica di suonare nel migliore locale jazz della città. Ma un piccolo passo falso lo porterà dalle strade della città di New York all’Ante-Mondo, un luogo fantastico dove le nuove anime sviluppano personalità, interessi e manie prima di andare sulla Terra.

Determinato a ritornare alla propria vita, Joe si allea con 22, un’anima precoce che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare a 22 cosa renda la vita così speciale, troverà le risposte alle domande più importanti sull’esistenza.

Nella versione italiana del nuovo film Disney e Pixar di Natale Soul, il compositore e pianista di fama internazionale Stefano Bollani è autore e interprete del brano originale “Villa Incognito”, che il pubblico italiano potrà ascoltare nei titoli di coda del lungometraggio d’animazione.

Stefano Bollani si è affermato nella musica jazz e classica, salendo sui palchi più prestigiosi del mondo (da Umbria Jazz al festival di Montreal, dalla Town Hall di New York alla Fenice di Venezia, dal Barbican di Londra e la Salle Pleyel di Parigi fino alla Scala di Milano) e collaborando con grandissimi musicisti internazionali.

Il compositore e pianista si unisce a un cast di voci che include, nella versione italiana del film, gli attori Paola Cortellesi (22) e Neri Marcorè (Joe Gardner); l’attore e compositore Jonis Bascir (il barbiere di Joe, Dez); la pallavolista Paola Egonu (Sognaluna); l’artista musicale David Blank (cantante nella metropolitana); la modella e influencer Paola Turani (Maria Antonietta); e le influencer Marta Losito (Rachel) e Giulia Penna (Juliet). Il film è diretto dal premio Oscar Pete Docter (Inside Out, Up), co-diretto da Kemp Powers (Quella notte a Miami…) e prodotto dalla candidata all’Accademy Award Dana Murray (Lou, corto d’animazione Pixar).

I contenuti extra includono tanti approfondimenti sul film e i commenti audio di Pete Docter, Kemp Powers e Dana Murray. I fan, inoltre, potranno acquistare Soul anche nell’edizione da collezione Blu-Ray Steelbook®, che include un disco bonus con le esclusive scene eliminate e altri imperdibili contenuti inediti.

Soul – l’edizione home video

CONTENUTI EXTRA*

Blu-Ray:

• Commento audio – Versione del film con il commento audio del regista Pete Docter, il co-regista Kemp Powers e la produttrice Dana Murray.

• Non un qualsiasi Joe – Approfondimento sulla minuziosa attenzione ai dettagli che ha accompagnato il processo di creazione di Joe e della sua storia nel primo film Pixar che ha un protagonista afroamericano.

• Caramella astrale – Uno sguardo ravvicinato sulle innovazioni tecniche utilizzate per ricreare le ambientazioni e i personaggi del mondo di Soul.

Disco Bonus (incluso solamente nell’edizione Blu-Ray Steelbook):

• Scene eliminate:

o Introduzione – Il co-sceneggiatore Mike Jones e la Story Supervisor Kristen Lester introducono le scene eliminate agli spettatori.

o Orientamento mentori – Joe si intrufola nell’Io-Seminario del programma di orientamento per cercare di trovare un modo per tornare sulla Terra.

o Circolo nascosto – Joe segue 22 nel suo “nascondiglio segreto” dopo che l’anima accetta con riluttanza di aiutarlo a tornare sulla Terra.

o Compiti a casa – Intrappolata dentro il corpo di Joe, 22 prova maldestramente ad aiutare la vicina del piano di sotto.

o Vivere il sogno – Joe fa una chiacchierata a quattr’occhi con 22 riguardo la sua paura di andare sulla Terra, per poi tentare di tornare a casa tramite un portale dei sogni.

o Servizio fotografico – Joe, intrappolato nel corpo di un gatto, e 22, nel corpo di Joe, prendono la metropolitana per raggiungere il locale jazz per un servizio fotografico.

• Piuttosto profondo per un cartone – I filmmakers affrontano grandi domande come: “Come nasce la personalità di un neonato? Qual è il significato della vita?” e altre ancora.

• In Bolla: la musica e il suono di Soul – Estratto che esplora i diversi universi sonori del film e spiega in che modo la musica accompagna e aggiunge specificità al viaggio di Joe.

• Soul, Improvvisato – Il team Pixar Systems e la squadra di Soul raccontano come hanno fatto a concludere in tempo il film durante il picco della pandemia Covid-19.

• I grandi del Jazz – I giganti del mondo del Jazz coinvolti per Soul condividono la passione e la consapevolezza duramente costruita su cosa sia la musica e cosa faccia per tutti noi.

• Trailers

*I contenuti extra potrebbero variare a seconda del prodotto e del rivenditore

SPECIFICHE TECNICHE

Durata: 100 minuti circa

Rating: Per tutti

Aspect Ratio: 2:39:1

Audio: Blu-Ray: Italiano e Tedesco Dolby Digital Plus 7.1; Inglese DTS-HD MA 7.1; Inglese DTS-HD HR 5.1; Inglese Dolby Digital 2.0;

Disco Bonus: Inglese Dolby Digital 2.0;

DVD: Italiano, Inglese, Finlandese e Svedese Dolby Digital 5.1;

Sottotitoli: Blu-Ray: Italiano, Inglese per non udenti e Tedesco;

Disco Bonus: Italiano, Inglese per non udenti, Danese, Olandese, Finlandese, Tedesco, Coreano, Norvegese, Spagnolo latino-americano, Francese, Francese canadese;

DVD: Italiano, Inglese, Inglese per non udenti, Finlandese, Svedese.

Pre-ordinate Soul (Limited Edition) (2 Blu Ray)!!