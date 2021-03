Diablo II Resurrected è aperto all’alpha test programmato da Blizzard. L’operazione servirà per far provare ai giocatori la nuova veste grafica del gioco ed effettuare uno stress testsui server per evitare situazioni come al lancio di Diablo III. La registrazione è aperta direttamente dal sito, a questo indirizzo, e non si sa ancora con precisione quando sarà disponibile.

Si pensa che Blizzard abbia prima bisogno di capire la mole di giocatori ed è per questo che ha aperto le porte a chi desidera registrarsi. Possiamo comunque aspettarci che l’affluenza sarà davvero molto elevata, in piena tradizione Diablo.

E voi proverete l’alpha test di Diablo II Resurrected?

Diablo II Resurrected – una remaster attesa

Diablo II Resurrected è stato così descritto da Blizzard:

“Diablo II: Resurrected prende il classico 2D basato sugli sprite e lo porta nel presente con rendering 3D completo basato sulla fisica, illuminazione dinamica, animazioni ed effetti per gli incantesimi rinnovati, il tutto fornito incredibilmente con una risoluzione fino a 4K. Tutti i 27 minuti dei filmati classici del gioco, che raccontano il viaggio del misterioso Dark Wanderer, sono stati rifatti, ripresa per ripresa, da zero. Anche i suoni da incubo di Sanctuary e la sua memorabile colonna sonora sono stati rinvigoriti per supportare il suono surround Dolby 7.1. Aumentando di livello le capacità audio e visive del gioco, Diablo II: Resurrected mostrerà la profondità del gameplay e il design caratteristico che continuano a intrattenere i giocatori di tutto il mondo ancora oggi.”

È stato anche confermato che Diablo II: Resurrected non sostituirà il gioco originale, poiché esisterà nel proprio ecosistema separato. Questa preoccupazione è stata sollevata a causa dei problemi che c’erano stati con Warcraft III: Reforged che sostituiva il gioco originale, non permettendo ai giocatori che possedevano Warcraft III di scaricarlo di nuovo dopo l’uscita di Reforged.

