Horizon Forbidden West parrebbe ancora atteso per il 2021. Questo è quello che emerge da alcuni trailer recenti dei giochi Sony. Il video in questione è stato fatto circolare dal sito internazionale di IGN e sebbene mostri delle informazioni datate (sappiamo ad esempio che Gran Turismo 7 è stato rinviato), si riferisce ai giochi in uscita nella seconda metà di questo 2021.

Non a caso, Horizon Forbidden West è proprio fra questi, insieme al porting di Grand Thef Auto V e l’immancabile Ratchet & Blank Rift Apart. Se così dovesse essere, Sony non mancherà di mostrarci delle novità sul gioco e dunque potremmo averlo entro l’autunno. Il gioco era stato inizialmente mostrato alla presentazione di PS5 nel giugno 2020 e da allora si erano solo susseguite alcune informazioni sulla trama e sull’ambientazione, ma nient’altro.

Avendo Sony al momento parlato solo dello slittamento di Gran Turismo 7, questo indicherebbe che gli altri tre giochi mostrati nel trailer siano ancora attesi per il 2021.

Horizon Forbidden West – cosa sappiamo fino ad ora

Stando alla casa di sviluppo, il mondo di gioco in Horizon Forbidden West sarà espanso e migliorato. Guerrilla Games ha parlato di un sistema di frontiere tra lo Utah e l’Oceano Pacifico e ha inoltre confermato la presenza di San Francisco e la Yosemite Valley all’interno della vasta ambientazione. Non a caso, in molte immagini promozionali, è possibile vedere l’iconico Golden Gate Bridge.

La casa di sviluppo ha posto l’accento sulle nuove macchine e minacce che la protagonista Aloy dovrà affrontare, in un mondo che non le sarà familiare come quello di Zero Dawn, dovendo adattarsi alle nuove fazioni e condizioni per sopravvivere. Infine Guerrilla ha parlato di un’America profondamente avanti nel futuro in cui l’ovest è divenuto un luogo inospitale e pericoloso, ancora più di quello da cui proviene la nostra protagonista.

