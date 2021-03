Il manga josei My Genderless Boyfriend (Genderless Danshi ni Aisareteimasu., Sono amata da un ragazzo genderless.) di Tamekou verrà adattato in una serie tv live action.

Il debutto, come riporta Comic Natalie, è fissato per questo 1 Aprile e la serie andrà in onda ogni Giovedì all’interno del blocco di programmazione MokuDora F su YTV, NTV e reti affiliate.

My Genderless Boyfriend, staff e cast

Izuru Kumasaka, Hiroaki Yuasa e Takeshi Matsuura dirigono la serie su sceneggiature scritte da Fumi Tsubota.

Akihiro Manabe compone la colonna sonora.

Le attrici protagoniste sono Ai Yoshikawa, interprete di Wako Machida, e Rihito Itagaki, interprete di Meguru.

My Genderless Boyfriend in Giappone e in Italia

In Giappone My Genderless Boyfriend di Tamekou è in corso di serializzazione sulla rivista Feel Young edita da Shodensha dall’8 Febbraio 2018 e al momento è stata raccolta in 3 volumi.

In Italia il manga uscirà per Edizioni Star Comics, come annunciato a Lucca Changes 2020, a partire da Agosto.

Wako e il suo ragazzo non hanno una relazione molto comune.

Lei lavora presso una casa editrice, mentre lui… è ossessionato dal trucco e dalla moda e cerca di farsi bello per la sua fidanzata, mentre agli occhi degli altri sembra in tutto e per tutto una ragazza.

Il loro rapporto, spesso frainteso come una relazione fra due ragazze, darà vita a innumerevoli incomprensioni, gag e situazioni comiche fuori dall’ordinario, lasciando anche spazio a tanta dolcezza e romanticismo.

Un manga divertente e a tratti geniale che riesce a toccare con garbo e delicatezza la tematica genderless e la vita di coppia.

Di Tamekou in Italia sono già disponibili alcune opere: J-POP ha pubblicato The Dream of Cuckoos e A Lotus Flower in the Mud, mentre Magic Press Edizioni ha da poco lanciato Il Matrimonio di Lala.

