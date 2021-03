Che tipo di gioco sarà Halo Infinite? Questa è più o meno la domanda che in tantissimi si stanno facendo sin dal suo primo annuncio qualche anno fa. In seguito al gameplay dell’estate 2020, inoltre, i dubbi e le domande si sono moltiplicate. A rispondere però, almeno in parte, a questi quesiti giunge Microsoft, che parla un po’ più nel dettaglio della nuova iterazione delle avventure di Master Chief.

Ecco le dichiarazioni dell’azienda, che ha approfondito diversi aspetti del gioco, tramite il suo portavoce Joseph Staten:

“Il mondo di Infinite è incredibilmente grande e le sue vaste zone di combattimento si connettono fra di loro in maniera naturale. I suoi panorami sono ricchi di avventure che vi faranno deviare dalle missioni principali. Da occhi esterni, parrebbe che stiamo costruendo un gioco open world, ma non è affatto così. Stiamo creando un gioco di Halo, ovvero uno sparatutto sandbox dove il nostro obiettivo è farvi sentire i più importanti attori all’interno di questa simulazione sci-fi.”

Staten ha inoltre continuato affermando che: “Se guardate attentamente negli screenshot trapelati questo mese, noterete che c’è una ricca fauna che vive sull’anello. La campagna di Halo Infinite non avrà un sistema di crafting, ma si potrà spendere del tempo nella caccia e nel trattamento delle pelli in modo da migliorare l’equipaggiamento di Master Chief. Gli Spartan indossano l’armatura d’assalto Mjolnir. Non hanno bisogno di stivali di cuoio.”

Insomma, la libertà d’azione è sicuramente uno dei punti forti di questo Halo Infinite, ma Staten ha voluto ribadire fermamente che non si tratterà di un open world, sebbene ci siano degli elementi sicuramente nuovi all’interno della saga. Voi cosa ne pensate?

Halo Infinite – quando uscirà?

La data di uscita di Halo Infinite è ancora avvolta nel mistero. Potrebbe realisticamente uscire entro quest’anno per Xbox Series X (ed S) e anche per PC. Attenderemo buone nuove da 343 Studios, il team che, dalla dipartita di Bungie, cura adesso la saga di Halo.

