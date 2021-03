Jujutsu Kaisen e Bleach: gli autori disegnano i loro personaggi preferiti

All’interno del fanbook ufficiale dedicato a Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight, il manga hit del momento scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump, è stata pubblicata una conversazione tra il giovane artista e un veterano del magazine settimanale, ovvero Tite Kubo (Bleach, Burn The Witch).

Fra gli altri spunti di argomentazione molto interessanti, i due autori hanno fatto sapere a se stessi e ai fan quali sono i personaggi preferiti delle opere in questione.

Tite Kubo, in particolare, ha dichiarato di avere a cuore il personaggio di Geto Suguru (Jujutsu Kaisen), mentre il personaggio preferito di Bleach di Gege Akutami è Kurotsuchi Mayuri.

Gli autori hanno quindi realizzato i personaggi preferiti citati con il proprio stile e tocco. Quindi, possiamo guardare di solito il tentativo di Akutami-sensei nel realizzare Mayuri e di Kubo-sensei per Geto Suguru:

Nel nostro precedente articolo abbiamo riportato, tra l’altro, che il maestro Akutami si è ispirato proprio ad un personaggio di Bleach per creare il proprio Aoi Todo, ovvero a Zaraki Kenpachi.

Di recente, inoltre, l’autore ha toccato diversi punti nella sua prima intervista televisiva tra cui il possibile finale del manga che potrebbe arrivare tra un paio di anni, ossia nel 2023.

Qui i dettagli.

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shonen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. Al momento conta, in Giappone, 140 capitoli e 14 volumi pubblicati. In Italia l’opera è edita da Planet Manga al netto di 6 volumi disponibili per l’acquisto.

La serie animata, prodotta da studio MAPPA, conta 21 episodi trasmessi. In Italia l’anime è disponibile per la visione licenziata da Crunchyroll con sottotitoli.

Direttamente dalle pagine di Shonen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…

Acquistate ORA “Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight #6” – Planet Manga