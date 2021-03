My Hero Academia: il terzo film non sarà canonico?

Nell’Estate del 2021 esordirà nei cinema giapponesi il terzo lungometraggio animato di My Hero Academia, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi su Weekly Shonen Jump.

Al momento non possediamo informazioni importanti, se non una key visual e una tag-line che recita: “He Will Meet The Three Musketeers“.

Con l’avvicinarsi del quinto anno dalla nascita dei progetti anime di My Hero Academia, d’altro canto, è possibile che molto presto avremo novità e pare che una sia stata lanciata, sebbene criptica.

In merito, difatti, il sito web del progetto cinematografico adesso precisa che il lungometraggio vanterà una storia originale che si può guardare solo in questo film.

Questa dichiarazione lascia intendere che il film potrebbe non adattare nessun materiale direttamente creato da Kohei Horikoshi nel suo manga o che non sarebbe interamente scritto dall’autore originale. Pertanto è probabile che il terzo film non sarà interamente canonico rispetto alla continuity del manga.

Come sappiamo, invece, i primi due film animati seguono perfettamente la continuity dell’opera originale edita in Italia da Edizioni Star Comics. Se vi state chiedendo in quale modo, qui potete trovare un nostro esaustivo articolo in merito.

Non appena avremo conferma di quanto emerso vi aggiorneremo. Nel frattempo, riproponiamo il primo commento di Horikoshi-sensei sul nuovo progetto per il grande schermo:

“Realizzeremo il terzo film animato! Grazie come sempre per il supporto a Deku e a tutti gli altri! Con l’annuncio del secondo film avevo detto che non ce ne sarebbero stati altri, è vero, ma invece eccone qui un altro! Sto ricevendo l’appoggio di tantissime persone. Sebbene io ultimamente non riesca a chiudere occhio, sto dormendo in verticale“.

I film animati di My Hero Academia

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit.

Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING”, uscirà su Netflix Italia dal 24 dicembre 2020, mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019.

Entrambe le produzioni cinematografiche sono state accompagnate da manga speciali e adattamenti light novel.

