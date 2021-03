My Hero Academia 303 rivela un nuovo, piccolo interessante dettagli su One for All. Il quirk che All Might ha passato a Izuku Midoriya all’inizio della serie infatti è stato protagonista dell’arco narrativo della Guerra del Fronte di Liberazione Paranormale.

Nella devastante battaglia heroes e villain infatti abbiamo visto Deku attingere a risorse misteriose del quirk che ha portato i lettori a chiedersi in più di un frangente cosa sia davvero One for All.

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER SU MY HERO ACADEMIA 303

InMy Hero Academia 303, Endeavor, Hawks, Best Jeanist hanno iniziato a riorganizzare tutti gli eroi professionisti mentre riflettono su quale fosse il vero obbiettivo di Tomura Shigaraki. È Endeavor il primo a capire che Deku e One for All sono collegati.

Ricordiamo che pochissime persone sono a conoscenza del fatto che Midoriya sia stato designato successore dallo stesso All Might.

Hawks e Best Jeanist vorrebbero fare qualche domanda a Deku stesso ma come abbiamo già visto, il ragazzo non ha ancora ripreso conoscenza e con lui in stanza c’è All Might che ha chiesto massima privacy.

Quando entriamo nella stanza vediamo All Might parlare con Deku e confermare che “sta sentendo una parte di lui scivolare nel ragazzo e in One For All”.

All Might inoltre sembra sicuro che Deku stia parlando con i precedenti possessori di One for All.

Da questi piccoli ma fondamentali dettagli sembrerebbe che One for All sia una sorta di coscienza collettiva e non un semplice quirk. Questo inoltre spiegherebbe come mai in ogni possessore il suo potere si sarebbe manifestato in maniera diversa.

Cosa altro riserva One for All? e quale sarà la sua connessione con All for One?

My Hero Academia – il manga e l’anime

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 291 capitoli settimanali e i primi 276 sono raccolti in 28 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha). In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni Star Comics con 25 volumi disponibili.

Il manga ha goduto di una trasposizione animata in 4 serie con 88 episodi totali trasmessi. In Italia è possibile guardarle gratuitamente, legalmente, e con sottotitoli in Italiano sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit). Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano.

La quinta stagione è in fase di produzione.

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit. Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING” è disponibile su Netflix mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019. È in lavorazione, inoltre, un lungometraggio live action con la collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary (studio statunitense).

Trama

“In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!”

