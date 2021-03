Black Clover 166 sta per arrivare, ma come sempre sono già disponibili alcune immagini in anteprima dell’episodio. Se volete conoscere almeno in parte ciò che avverrà in Black Clover 166, continuate a leggere!

Black Clover 166 – le anticipazioni

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Black Clover 166.

L’episodio finale della serie anime di Black Clover andrà in onda alla fine di questo mese e l’azione non mostra segni di rallentamento mentre le feroci battaglie contro la Triade Oscura del Regno di Spade continuano con ogni nuovo episodio. Zenon che ha già eliminato con successo il suo bersaglio con la Golden Dawn, Vanica e Dante della Triade Oscura hanno attaccato contemporaneamente i regni di Clover e Heart. Ma come hanno capito Asta e gli altri, i combattimenti contro la Triade Oscura saranno più duri di qualsiasi altro che hanno affrontato nella serie fino ad ora.

Il rimbalzo avanti e indietro tra i due combattimenti continuerà con il Black Clover 166, ma ci sarà anche un grande ritorno per Yami Sukehiro dopo l’inizio del suo scontro con Dante, il quale continua a rivelare nuove abilità che gli sono state concesse dal suo Demone; e anche Yami si spingerà ancora oltre con il prossimo episodio della serie. Potete dare un’occhiata alle nuove immagini tratte dall’anteprima di Black Clover 166 qui di seguito:

BC 166 preview images pic.twitter.com/zwfH9rk2ui — BCspoiler ♣️ (@BCspoiler) March 1, 2021

Black Clover 166 è intitolato Capitano: Yami Sukehiro ed è descritto come segue:

“Il Regno di Heart continua a combattere mortalmente contro Vanica e i suoi uomini. Contemporaneamente, la battaglia tra Yami e Dante continua al nascondiglio dei Black Bulls. Messo alle strette dal potente Dante, Yami infligge con successo un duro colpo scatenando una potente magia. Ma Dante, che afferma di essere immortale, rigenera il suo corpo indipendentemente dalla quantità di danni subiti!“.

Ora che mancano solo 5 episodi alla fine di questa stagione dell’anime che si concluderà il 30 marzo, ci si chiede quali siano i piani per il futuro del franchise. Sembra che l’anime non avrà un finale originale, considerando quanto fedelmente abbia adattato l’arco del Regno di Spade dal manga originale di Yuki Tabata, per cui non siamo ancora certise questa sarà davvero la fine oppure no.

