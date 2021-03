Deadline ha riportato in esclusiva che la star di Il Trono di Spade Indira Varma, che nella serie interpretava Ellaria Sand, è pronta per unirsi all’imminente serie di Star Wars su Obi-Wan Kenobi di Disney +.

Star Wars – il casting di Indira Varma nella nuova serie su Obi-Wan Kenobi di Disney +

Le star del prequel di Star Wars Ewan McGregor e Hayden Christensen sono già a bordo per la serie, che McGregor ha recentemente annunciato che inizierà in primavera.

I dettagli del personaggio di Varma non sono ancora noti, così come i dettagli della trama della serie in sé, che è basata sul personaggio di McGregor. Christensen riprenderà naturalmente il ruolo di Darth Vader.

La serie dovrebbe essere ambientata cronologicamente tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza.

Ewan McGregor ha anche confermato il mese scorso che la serie sarà diretta da Deborah Chow, che ha diretto due di The Mandalorian, e che utilizzerà la stessa tecnologia di The Mandalorian, la StageCraft, in cui i dettagliati sfondi SFX vengono proiettati su schermi ad altissima risoluzione dietro gli attori.

Il Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi è un personaggio fondamentale in tutti i film di Star Wars, che funge da mentore per Anakin Skywalker prima e per suo figlio Luke Skywalker dopo. Nella trilogia originale, Obi-Wan Kenobi è stato interpretato da Alec Guinness.

La rispettata attrice teatrale e cinematografica Indira Varma è ben nota per i suoi ruoli sul piccolo schermo in serie come Rome, Il Trono di Spade (serie che le ha dato grande fama, vestendo i panni di Ellaria Sand), Carnival Row e, più recentemente, For Life della ABC. È stata produttrice esecutiva della serie britannica Indian Summers e ha anche recitato nel film di Ridley Scott Exodus: Gods And Kings.

Acquistate il cofanetto Il Trono Di Spade – Stagioni 01-08 (38 DVD) QUI!