Attraverso la sua pagina facebook ufficiale sono state ufficializzate le uscite Editoriale Cosmo di marzo 2021.

Vediamole nel dettaglio!

ORCHI E GOBLIN 3 – SFORTUNATO / AYRAAK

Autore: Stefano Martino, Benoît Dellac e Jesus Hervas Millan

Collana: Cosmo Album 6 Pagine: 128pp. colore Formato: 18,6x26cm

Rilegatura: brossurato Prezzo: 16,90€

SERIE INEDITA DEDICATA ALLE RAZZE MALVAGE DI QUESTO UNIVERSO HEROIC FANTASY

ISPIRATO AL SIGNORE DEGLI ANELLI. Ayraak, il temibile capitano della compagnia della Zanna di Ferro, ha il compito di liberare e portare il figlio di un capo Goblin in cambio di un cospicuo compenso. Ma per arrivare a destinazione lui e i suoi compagni dovranno attraversare i territori degli elfi silvani, che da molti anni tengono i goblin sotto il loro giogo. Nonostante siano tutti veterani, non sospettano che questa missione li condurrà attraverso un vero e proprio inferno!

FATHOM 6 – L’ASCESA (CONTIENE FATHOM VOLUME 4 #0-9)

Autore: Michael Turner, Scott Lobdell, David Wohl, Alex Konat, Beth

Sotelo e Josh Reed Collana: Fathom 6 Pagine: 208pp. colore

Formato: 17x26cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 23,90€

La notorietà di Aspen Matthews è ai massimi storici a causa di ciò che è emerso dal suo passato, ma le forze che cercano di sfruttare il suo potere non sono disposte a fermarsi davanti a niente. Anche se ciò dovesse significare toglierle la vita!

GEARS OF WAR 5 – MEZZANOTTE

Autore: Karen Traviss, Joshua Ortega, Pop Mhan, Leonardo Manco e Colin Wilson

Collana: Cosmo Fantasy 59 Pagine: 128pp. colore Formato: 17x26cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 14,90€

Mentre le Guerre Pendulum infuriano, Marcus Fenix e il suo braccio destro Dominic Santiago sono inviati nella loro prima perlustrazione e devono fare i conti con la dura realtà del campo di battaglia, con le sue perdite e la speranza di vittoria che si fa sempre più incerta.

UNA NUOVA STORIA DIRETTAMENTE PLURIPREMIATO VIDEOGAME DI EPIC GAMES.

LA BALLATA DI HALO JONES 3 – EDIZIONE A COLORI

Autore: Alan Moore, Ian Gibson e Barbara Nosenzo

Collana: Cosmo Comics 111 Pagine: 64pp. colore Formato: 17x26cm

Rilegatura: brossurato Prezzo: 12,90€

DALLA PENNA DELLA LEGGENDA DEI COMICS ALAN MOORE, TORNA IN UNA VESTE GRAFICA TOTALMENTE RINNOVATA UNO DEI TITOLI PIÙ ICONICI DEL PANORAMA BRITANNICO. Con una colorazione che valorizza ulteriormente i disegni di Ian Gibson, Halo Jones è l’avventura spaziale che non può mancare nella libreria di ogni appassionato che si rispetti!

JENNY FYNN

Autore: Mike Mignola, Troy Nixey, Farel Dalrymple e Dave Stewart

Collana: Cosmo Comics 112 Pagine: 144pp. colore Formato: 17x26cm

Rilegatura: brossurato Prezzo: 16,90€

LA SERIE DALLE CUPE TINTE VITTORIANE DI MIKE “HELLBOY” PER LA PRIMA VOLTA A COLORI. Il molo di Londra è flagellato da una duplice minaccia rappresentata da una piaga che lascia alle sue spalle corpi ricoperti di tentacoli e un maniaco omicida che la notte uccide donne indifese. Alla disperata ricerca di risposte, i londinesi si rivolgeranno agli spiriti per rintracciare il presunto omicida, scoprendo la storia di una ragazza nata dal mare che ha portato con sé una terribile maledizione…

DRAGON AGE 4 – LO SPETTRO BLU

Autore: Nunzio DeFilippis, Christina Weir, Fernando Heinz Furukawa e Michael Atiyeh Collana: Cosmo Fantasy 58 Pagine: 128pp. colore Formato: 17x26cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 16,90€

RITORNA IN GRANDE STILE L’UNIVERSO DI DRAGON AGE CON DUE STORIE COMPLETE IN UN NUOVO, IMPERDIBILE VOLUME ISPIRATE DAL VIDEOGAME FANTASY EPICO CREATO DA BIOWARE. Armi misteriose, mistici complotti, intrighi e tradimenti si dipaneranno mentre un gruppo di avventurieri tenterà di fermare la minaccia del lyrium rosso!

MEDIEVIL – LA BALLATA DI GALLOWMERE

Autore: Chris Sorrell e Jay Gunn Collana: Cosmo Fantasy Special 1

Pagine: 48pp. colore Formato: 17x26cm Rilegatura: cartonato Prezzo: 12,90€

IL PREQUEL DEL PLURIPREMIATO VIDEOGAME! Lo conoscete tutti, perché lui è il cavaliere Sir Daniel Fortesque, il protagonista assoluto di uno dei giochi più iconici mai apparsi su Playstation, protagonista di due avventure che hanno venduto centinaia di migliaia di copie nel mondo! E allora cosa succede quando due dei creatori della saga decidono di raccontarne le prime gesta in una storia a fumetti? Nasce un’avventura incredibile!

LORD SHARK 1

Autore: Mino Milani e Giancarlo Alessandrini

Pagine: 192pp. b/n

Formato: 19x26cm Rilegatura: cartonato Prezzo: 29,90€

IL VOLUME È IL PRIMO DI DUE TOMI CHE PUBBLICHERANNO QUESTA OPERA SCRITTA

DA MINO MILANI IN VERSIONE INTEGRALE PER LA PRIMA VOLTA AL MONDO! Ambientata nell’India di metà Ottocento sotto il dominio britannico, Lord Shark è una delle mitiche serie pubblicate sul Corriere dei Ragazzi negli anni 70. Protagonista è un ufficiale inglese, Philip Corbett, di nobile famiglia e con uno scandalo alle spalle che lo ha costretto a prendere servizio in un posto nella frontiera settentrionale. Qui entra presto in conflitto con il comandante, autoritario e brutale con i sottoposti e con gli abitanti, ma dimostra un eccezionale coraggio e valore in vari combattimenti con ribelli e predoni delle montagne…

SUPERMAN: LE TAVOLE DOMENICALI DELLA ATOMIC AGE 2 1953-1956

Autore: Alvin Schwartz e Wayne Boring

Pagine: 184pp. colore Formato: 24x31cm Rilegatura: cartonato Prezzo: 42,00€

IL SECONDO VOLUME CON PIÙ DI 170 TAVOLE MAI RISTAMPATE PRIMA D’ORA DIRETTAMENTE DAGLI ANNI CINQUANTA. Il secondo volume delle tavole domenicali dell’Atomic Age dell’Uomo d’acciaio comprende le pubblicazioni settimanali dal 22 marzo 1953 fino al 24 giugno 1956. In questi racconti, Superman incontra due criminali fuggiti da Krypton; sfida Lois a scoprire la sua identità segreta in tre diversi periodi della storia; incontra il leggendario Ercole; incontra un cavallo volante di nome Cometa ed è super confuso quando soffre di super-amnesia… Un volume che è una vera chicca per collezionisti.

PRINCE VALIANT 17 (1969-1970)

Pagine: 112pp. colore Formato: 21x29cm Rilegatura: cartonato Prezzo: 24,90€

IL DICIASSETTESIMO VOLUME CHE PROSEGUE LA SAGA FANTASY CREATA DA HAL FOSTER. Dopo il suo lungo soggiorno nel Mediterraneo, il Principe Valiant ritorna in Britannia, dove parte per una nuova missione per conto di Re Artù e si ritrova nel mezzo di un conflitto tra i sassoni e gli scorridori vichinghi. Il viaggio di ritorno di Gawain a Camelot è funestato dalla sfortuna: viene assalito da gelosi rivali in amore, da una vedova ossessionata dal matrimonio e da un mago ladrone. Il giovane Galan va a caccia di unicorni. Arn perde il suo destriero in una palude gallese, viene catturato e chiesto in riscatto, e suo padre parte per salvarlo. E tra tutte queste avventure, Camelot viene flagellata come dalla peste da molte storie d’amore…

I CLASSICI DELL’EROTISMO ITALIANO 6: ZORA LA VAMPIRA 2

Autore: Renzo Barbieri e Giuseppe Pederiali

Collana: Cosmo Serie Gialla 102 Pagine: 224pp. b/n Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 7,90€

COME FINISCE LA STORIA DI ZORA? Un nuovo albo extra con due avventure della sexy vampira che non lasceranno “a bocca asciutta” i fan più esigenti.

WEIRD TALES 41: SHERLOCK HOLMES E I VAMPIRI DI LONDRA 1 EDIZIONE A COLORI

Autore: Sylvain Cordurié e Laci

Collana: Cosmo Serie Blu 102

Pagine: 96pp. colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 5,90€

LA NUOVA EDIZIONE A COLORI DELLE AVVENTURE DI SHERLOCK HOLMES. Maggio 1891. Sherlock Holmes muore affrontando il suo più grande avversario, il professor Moriarty. Almeno questo è quello che afferma la stampa, perché Holmes è vivo e vegeto e intende approfittare della sua presunta morte per girare il mondo. Ma mentre è facile ingannare la gente comune, altri non si convincono così facilmente. Holmes vede i suoi piani vanificati quando i vampiri londinesi trovano le sue tracce a Parigi…

I CAPOLAVORI DEL FUMETTO ITALIANO 5 BRACCIO DI FERRO

Collana: I Grandi Maestri 49 Pagine: 144pp. b/n Formato: 16x21cm

Rilegatura: brossurato Prezzo: 5,90€

UNA SELEZIONE DI STORIE AL FULMICOTONE, CURATA DAL SUPER ESPERTO LUCA BOSCHI. Alcune delle migliori avventure scritte e disegnate dalla crema degli autori italiani dell’epoca.

I GRANDI MAESTRI 57: HÉCTOR OESTERHELD, FRANCISCO SOLANO LÓPEZ 2

L’ETERNAUTA PARTE 2

Autore: Héctor Oesterheld e Francisco Solano Lopez

Collana: Gli Albi della Cosmo 64 Pagine: 176pp. b/n Formato: 16x21cm

Rilegatura: brossurato Prezzo: 7,90€

In questo albo troverete la conclusione di quella che è considerata la storia più importante, l’Eternauta. E la collana continua il prossimo mese! CONTINUA LA RIPROPOSIZIONE DI ALCUNE FRA LE PIÙ IMPORTANTI OPERE DEI GRANDISSIMI MAESTRI ARGENTINI OESTERHELD E SOLANO LOPEZ.

In attesa di Elfi, acquistate Orchi e Goblin Volume 1 – Turuk/Myth