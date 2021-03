Shueisha ha riferito di recente che Jujutsu Kaisen 15, il 15° volume che racchiude diversi capitoli del manga originale Jujutsu Kaisen di Gege Akutami, verrà stampato in circa un milione e mezzo di copie nella sua corsa prima stampa.

Si tratta di un traguardo davvero molto importante per questa serie di successo, poiché questa è la prima volta che uno qualsiasi dei volumi del manga ha avuto una tiratura iniziale di oltre un milione di copie. Il volume sarà messo in vendita in Giappone questo giovedì.

Jujutsu Kaisen 15 – storia di un grande successo

Includendo le copie digitali, la serie manga nel suo insieme avrà oltre 36 milioni di copie in circolazione giovedì. “In circolazione” non vuol dire però “vendute”, poiché include anche le copie già distribuite presso i rivenditori locali, ma non ancora vendute. Pensate che Shueisha ha riferito il 9 febbraio che il manga aveva già 30 milioni di copie in circolazione.

Il numero di copie del manga in circolazione aumenterà di oltre il 420% nei cinque mesi successivi alla premiere del suo adattamento anime lo scorso ottobre. La tiratura aumenterà di circa 16 milioni di copie in meno di due mesi.

Ecco il numero di copie in circolazione del manga Jujutsu Kaisen in diverse giornate, per darvi un’idea di quanto l’anime abbia aiutato ad aumentare notevolmente il successo e anche le vendite del manga:

8,5 milioni all’inizio di ottobre

10 milioni il 29 ottobre

15 milioni il 16 dicembre

20 milioni il 13 gennaio

25 milioni il 26 gennaio

30 milioni il 9 febbraio

Tutti i 15 volumi del manga pubblicati fino ad ora (incluso il prequel, il volume 0) si sono classificati tra i primi 16 posti nella classifica delle vendite di manga di Oricon per la settimana dall’11 al 17 gennaio. Il 14° e più recente volume del manga ha venduto 190.724 copie stampate in quella settimana, per un totale di 845.366 dall’uscita del volume il 4 gennaio.

Akutami ha lanciato il manga sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel marzo 2018. Il manga ha ispirato l’anime televisivo realizzato dallo studio MAPPA (Dorohedoro, L’Attacco dei Giganti 4) che è stato presentato in anteprima il 2 ottobre e la cui prima stagione sarà composta da un totale di 24 episodi. Crunchyroll sta trasmettendo l’anime in streaming al di fuori dell’Asia.

