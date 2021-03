DOTA Dragon’s Blood – nuovi trailer e poster della serie anime Netflix

DOTA Dragon’s Blood è la nuova serie anime originale di Netflix basata sul videogioco DOTA 2 di Valve, che sarà disponibile dal 25 Marzo 2021.

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer che possiamo guardare in apertura, accompagnato dalla seguente descrizione:

Servono Selemene, la dea della Luna – ma sanno veramente chi servono? A Marzo una oscura verità nascosta sarà finalmente svelata, mentre inizia la battaglia delle ere.

Di seguito i nuovi poster dei personaggi:

DOTA Dragon’s Blood, i dettagli dell’anime

Ashley Edward Miller (X-Men: First Class, Thor and Black Sails) è lo showrunner e il produttore esecutivo di DOTA Dragon’s Blood presso Studio MIR (The Legend of Korra, Voltron: Legendary Defender); Ryu Ki Hyun (Boondocks) è il co-produttore esecutivo.

La serie anime racconterà la storia di Davion, celebre Dragon Knight votato a spazzare via il flagello dalla faccia della terra. A seguito degli incontri con un potente, antico Eldwurm e con la nobile Principessa Mirana impegnata in una missione segreta, Davion rimane coinvolto in eventi molto più grandi di quanto avesse mai immaginato.

Aspettando DOTA Dragon’s Blood

In attesa del debutto di DOTA Dragon’s Blood possiamo giocare a DOTA 2:

Il titolo più giocato di Steam.

Ogni giorno, milioni di giocatori in tutto il mondo si uniscono alla battaglia nei panni di uno degli oltre cento Eroi di Dota.

E non importa se è la loro decima o la loro millesima ora di gioco…ci sarà sempre qualcosa di nuovo da scoprire.

Grazie ai continui aggiornamenti che permettono una costante evoluzione di gameplay, funzionalità ed Eroi, ormai Dota 2 è diventato più che un semplice gioco. Invita i tuoi amici e crea un gruppo.

Dota è un gioco complesso e in costante evoluzione, ma non è mai troppo tardi per unirsi alla battaglia.

Impara a gestire i diversi ruoli giocando in cooperativa contro i bot.

Affina le tue abilità nella modalità di prova degli Eroi.

Il sistema di ricerca delle partite si basa sull’abilità dei giocatori e ti permetterà di essere inserito in una squadra adatta a te.

