Haruki Murakami è uno scrittore, traduttore e accademico giapponese. I suoi libri sono famosi in tutto il mondo: tradotti in circa cinquanta lingue, i suoi best seller hanno venduto milioni di copie.

Uniqlo ha deciso di omaggiare lo scrittore con una linea di magliette personalizzata.

Haruki Murakami x UT – la nuova collezione di Uniqlo

La nuova collezione creata da Uniqlo si chiama Haruki Murakami x UT ed è composta da otto t-shirt da uomo ispirate alle opere di Murakami, complete di riflessioni filosofiche, come il design Murakami Radio che proclama “Libri, musica e gatti sono stati miei amici dalla via del ritorno” sulla schiena.

Non poteva mancare un riferimento al jazz visto che, quando Murakami parla di musica, fa riferimento proprio a questo genere:

Passando a riferimenti specifici ai libri, abbiamo il design Kafka on the Shore che presenta un corvo arroccato in silhouette sia sul davanti che sul retro, con la parte anteriore sovrapposta alle linee del romanzo. Nel testo in beige si legge la scritta: “Sarai il ragazzo di 15 anni più forte del pianeta”.

Non potevano poi che esserci dei riferimenti anche a uno dei suoi libri più famosi, 1Q84, rappresentato perfettamente dalla frase: “Non lasciatevi ingannare dalle apparenze” mentre il titolo del libro e il nome dell’autore appaiono scritti sul retro della camicia.

Completano la linea le magliette con la copertina di Pinball, 1973, che ci ricorda che “Qualsiasi cosa sembra migliore da lontano”, Sputnik Sweetheart, che ha la navicella spaziale sulla schiena insieme alla frase “La comprensione non è che la somma delle nostre incomprensioni” e Dance Dance Dance Dance, con disegni di ballerini sia sulla tasca posteriore che su quella anteriore, più la citazione: “Se ascolti attentamente, puoi sentire queste cose. Se guardi attentamente, vedrai quello che cerchi”.

Infine, la camicia di Norwegian Wood replica il carattere e lo schema di colori della copertina senza grafica del suo secondo libro, ed è l’unica camicia della collezione a non avere grafica o testo sul retro.

Inoltre, c’è anche un nono disegno che non viene offerto per l’acquisto regolare, ma come potenziale premio per 120 clienti che comprano una delle camicie di Murakami, ed è dedicato al romanzo di debutto di Murakami, Hear the Wind Sing.

La collezione sarà in vendita dall’8 marzo, e ogni maglietta avrà il prezzo di 1.500 yen (11,69 euro). Potete comprare le magliette attraverso il negozio online di Uniqlo.

