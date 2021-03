Come ben sappiamo, gli ultimi capitoli di My Hero Academia stanno mettendo a dura prova la società degli eroi, con le persone che stanno perdendo fede in loro. La società degli eroi sembra non avere più alcun futuro con Shigaraki che si è appena riunito al suo mentore All For One.

Ma ecco che una neonata triplice alleanza potrebbe aiutare ad alleviare i disordini.

ATTENZIONE! LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER SU MY HERO ACADEMIA 303!

My Hero Academia – la triplice alleanza tra Hawks, Best Jeanist e Endeavor

Nel capitolo precedente del manga di My Hero Academia abbiamo assistito a un commuovente momento tra i membri della famiglia Todoroki. Endeavor ha finalmente capito quanto i suoi sforzi di superare All Might abbiano causato dolore ai suoi cari, in particolare a Toya e a Shouto.

Ora, sembra che l’uomo abbia compreso il peso del suo comportamento passato e tutti i membri della famiglia sono decisi ad assumersi la responsabilità del destino di Dabi (Toya).

Ma la famiglia non è da sola: Hawks e Best Jeanist, che ammettono di avere ascoltato il toccante discorso tra Endeavor e suo figlio Shouto, sono i primi eroi a offrire il loro sostegno.

Hawks dice di voler formare un’alleanza a tre con i migliori eroi del Giappone e Best Jeanist è pienamente d’accordo con il piano, e aggiunge che sta lavorando con Hawks da qualche tempo.

Queste le sue esatte parole:

Ho messo la mia vita nelle mani di Hawks fin dall’inizio, e sono abituato a camminare su passerelle infernali come questa.

Hawks non può fare a meno di ammettere che è stato uno shock apprendere fino a che punto è arrivata l’ossessione di Endeavor. Per questo chiede a Shouto se la sua bruciatura sia stata anche opera del padre, ma Rei interviene e ammette che è stata le.

Hawks allora ripensa alla sua situazione familiare e a come non sia mai riuscito ad affrontare la sua famiglia ma ha scelto di arrendersi e lasciarli indietro. Per questo l’eroe non può fare a meno di dimostrare tutta la sua stima per il ragazzo. Hawks procede quindi a informare Endeavor su tutto ciò che è accaduto negli ultimi due giorni.



Endeavor accetta i termini dell’alleanza in lacrime, dato che grazie ad essa lui e la sua famiglia potranno contare su un aiuto per tenere a bada Dabi. Naturalmente, c’è un altro motivo dietro questo team-up.

Con la società degli eroi allo sbando, la gente ha bisogno di credere che gli eroi siano uniti in un fronte compatto che sia disposto a respingere i cattivi. Questa alleanza aiuterà anche a riabilitare l’immagine di Endeavor.

C’è ancora molta strada da fare prima che la società sia di nuovo stabile, ma questa partnership è un passo nella giusta direzione.

Acquista il primo volume di My Hero Academia