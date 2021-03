Kenjiro Tsuda interpreterà Takumi Hayashito al posto di Keiji Fujiwara nell’anime World Trigger. A dare la notizia il sito ufficiale dell’anime, adattamento dell’omonimo manga di Daisuke Ashihara.

Takumi Hayashito rientrerà in scena nell’ottavo episodio della seconda stagione dell’anime il 6 marzo. Da questo momento in poi Kenjiro Tsuda subentrerà a Keiji Fujiwara che aveva precedentemente interpretato il personaggio nella prima stagione. Ricordo che Fujiwara è morto nell’aprile 2020 a 55 anni, a causa di un cancro.

World Trigger – a proposito della seconda stagione

La seconda stagione dell’anime ha debuttato il 9 gennaio come parte del blocco di programmazione NUMAnimation di TV Asahi. I primi due episodi della nuova stagione hanno avuto una proiezione speciale con filmati esclusivi in 12 cinema in Giappone, dal 25 dicembre al 7 gennaio, con la partecipazione di 51 membri del cast.

Il 6° episodio di World Trigger Stagione 2 non è stato trasmesso come previsto nella notte del 14 Febbraio 2021 a causa della copertura giornalistica che TV Asahi ha dedicato al terremoto che ha colpito il Nordest del Giappone.

Per quanto riguarda lo staff, Morio Hatano (la prima stagione di Saint Seiya Omega, Precure e Star Twinkle Precure) è il direttore della serie. Hiroyuki Yoshino, Toshihisa Kaiya e Kenji Kawai sono tornati dalla prima stagione di World Trigger rispettivamente per supervisionare le sceneggiature della serie, disegnare i personaggi e comporre la musica.

La boy band sudcoreana TOMORROW X TOGETHER ha eseguito la opening Force. Motoko Ōmori della rock band Mrs. Green Apple ha scritto la canzone appositamente per l’anime. L’ending, Mirai Eigō, (The Endless Future) è eseguita dalla rock band Kami wa Saikoro o Furanai.

World Trigger godrà di una terza stagione che debutterà prossimamente, come annunciato durante l’evento Jump Festa ’21.

World Trigger – il manga

Daisuke Ashihara ha lanciato World Trigger l’8 Febbraio 2013 su Weekly Shonen Jump di Shueisha; la serie si è fermata a Novembre 2016 per problemi di salute dell’autore, è ripresa il 29 Ottobre 2018 e il 4 Dicembre 2018 si è trasferita sul mensile Jump SQ.

Il volume 23 è stato pubblicato il 4 Febbraio 2021.

In Italia il maga esce per la Star Comics.

Acquista il primo volume di World Trigger