Se come me e gli autori di Dark siete appassionati di Ritorno al Futuro e avete voglia di un assaggio di Fanta…scienza da bere, potrete accompagnare Christopher Lloyd mentre andrà a caccia di DeLorean nella nuova serie Expedition: Back To The Future.

Expedition: Back To The Future – i primi dettagli della serie ispirata a Ritorno al Futuro

La serie vedrà Lloyd collaborare con l’ospite da Expedition Unknown Josh Gates per una missione: rintracciare tutte le versioni esistenti della DeLorean DMC-12, l’auto degli anni ’80 che Doc ha trasformato in una stilosissima macchina del tempo per la trilogia di Ritorno al Futuro. Potete guardare il primo promo di Expedition: Back to the Future in cima a questo articolo.

Ecco i dettagli della serie che EW ha rivelato in esclusiva:

Come forse saprete, la DeLorean principale si trova al Peterson Automotive Museum di Los Angeles, ma a quanto pare il franchise ha utilizzato altre sei versioni. Quindi Christophger Lloyd e Josh Gates si metteranno alla ricerca della DeLorean macchina del tempo perfetta, che sarà data al partner di Lloyd, Michael J. Fox, affinché la possa vendere all’asta a beneficio della Michael J. Fox Foundation.

Lungo la strada – e la strada include LA, Houston, New York e Orlando – Gates e Lloyd ritroveranno i membri del cast di Ritorno al Futuro tra cui Michael J. Fox, Lea Thompson, Donald Fullilove, James Tolkan e Harry Waters Jr, nonché Bob Gale, che ha scritto la sceneggiatura di Ritorno al Futuro con il regista Robert Zemeckis (e ha scritto la Parte II e la Parte III). Ci saranno anche esperti, collezionisti e superfan della leggendaria DeLorean, di ogni versione della quale io stessa ho i modellini (ma non sarò presente nella serie) per saperne di più sulla trilogia cinematografica che sconvolse il mondo intero, negli anni ’80.

La DMC DeLorean utilizzata in Ritorno al Futuro era l’unica automobile prodotta dalla società di John DeLorean, la Delorean Motor Company (DMC). È stata progettata dal leggendario designer automobilistico italiano Giorgetto Giugiaro, per una delle più brevi finestre di produzione (dal 1981 al 1983), con solo circa 9.000 DeLorean prodotte prima che DMC dichiarasse bancarotta nel dicembre del 1982.

Mentre infatti l’auto ha il suo design futuristico sci-fi (in particolare le porte ad ali di gabbiano che si aprivano verso l’alto invece che verso l’esterno), le DeLorean divennero famigerate per difetti di produzione e scarsa manovrabilità.

Grazie a Ritorno al Futuro, la DeLorean ha raggiunto uno status di culto importante come oggetto da collezione. Le stime attuali indicano che ci sono circa 6.000 modelli di auto ancora in funzione su strada. Questo è un vero e proprio tesoro per Expedition: Back To The Future tutto da scoprire!

Expedition: Back to the Future sarà presentato in anteprima e trasmesso in streaming come serie in quattro parti su Discovery + a partire dal 15 marzo.

