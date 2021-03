Le uscite Planet Manga del 4 Marzo 2021 portano con sé le ristampe di due volumi esauriti di Black Clover, una delle serie che la casa editrice intende avere sempre disponibili in catalogo.

Di seguito tutte le uscite Planet Manga del 4 Marzo 2021, mentre cliccando qui possiamo controllare le checklist di Aprile.

Black Clover 16

di Yuki Tabata

4,90 €

Black Clover 17

di Yuki Tabata

4,90 €

In Giappone Black Clover è in corso di serializzazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump dal 16 Febbraio 2015; al momento si compone di 27 volumi, il volume 28 verrà pubblicato da Shueisha il 2 Aprile 2021.

ASPIRAZIONI, RIVALITÀ, SFIDE A SUON DI INCANTESIMI. Nato senza abilità magiche, deriso da tutti, il giovane protagonista di questo avvincente fantasy non intende piegarsi al destino e coltiva un sogno… In un mondo dove la magia è tutto, lui vuole diventare il più potente dei maghi!

Ha ispirato una serie anime, realizzata dallo studio Pierrot, che ha debuttato a Ottobre 2017 e che si concluderà il 30 Marzo 2021 con l’episodio 170.

In Italia Crunchyroll la sta diffondendo in streaming in contemporanea alla messa in onda in Giappone: