Nulla da fare nemmeno per quest’anno: San Diego Comic-Con in presenza è stato ufficialmente cancellato. A dare la notizia il sito ufficiale dell’evento.

San Diego Comic-Con 2021 – cancellato in presenza

Anche per quest’anno San Diego Comic-Con, la convention annuale dell’intrattenimento multi-genere e dei fumetti più grande degli Stati Uniti, si terrà in forma digitale. Stessa cosa era successa nel 2020 a causa dello scoppio della pandemia da Coroavirus.

L’anno scorso fu la prima volta in cinquant’anni che il festival assunse carattere digitale anche se furono presenti ancora aspetti della convention tradizionale, come una sala espositiva online che offriva promozioni, offerte speciali e prodotti in edizione limitata.

Ora, come viene spiegato nell’annuncio pubblicato sull’account Twitter ufficiale del festival, l’evento virtuale che avrà luogo quest’anno avrà probabilmente un set-up simile all’evento dell’anno scorso, anche se questa edizione sarà un po’ più breve.

La nuova edizione si chiamerà Comic-Con at Home 2021 e durerà solo tre giorni, dal 23 al 25 luglio.

Comic-Con ha spiegato che anche in questo periodo difficile il suo impegno verso la comunità di fan non viene da meno e che rimane di vitale importanza celebrare i fumetti e le arti popolari correlate.

Sebbene il festival duri così poco gli organizzatori non hanno però rinunciato alla possibilità di lanciare un festival più piccolo a novembre in persona.

Luglio sarà ancora troppo presto per poter organizzare un evento in presenza e in sicurezza della portata del Comic-Con. Per questo motivo abbiamo deciso di spostare al 2022 il prossimo evento in presenza, e anche quest’anno organizzeremo il Comic-Con@Home gratuitamente online. Sfortunatamente, le sfide dell’anno appena trascorso e i vari rinvii dei nostri due eventi più grandi ci hanno lasciati con disponibilità finanziarie ridotte, quindi quest’anno l’esperienza online si ridurrà a soli tre giorni, dal 23 al 25 luglio.

Per ora altri dettagli riguardo il festival di novembre non sono stati rivelati. Non ci resta quindi che godere della nuova versione digitale dell’evento di quest’estate in attesa di nuovi annunci!

