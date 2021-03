Manifest Stagione 3 – il primo teaser trailer

Manifest Stagione 3 debutterà negli Stati Uniti d’America il 1 Aprile 2021 sulla rete NBC, mentre in Italia arriverà il 19 Aprile su Premium Stories.

Il profilo Twitter ufficiale della serie ha pubblicato il primo teaser trailer della nuova stagione, che promette di svelare la verità dietro il mistero del volo 828.

Possiamo guardare il promo in apertura o nel Tweet che segue:

Make sure you've got all the facts before an all-new season begins on April 1. All episodes of #Manifest are now streaming. pic.twitter.com/7J0UGeyA4S

— Manifest (@NBCManifest) March 2, 2021