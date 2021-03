In occasione dell’intervista speciale di Gege Akutami, autore della storia e i disegni di Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight per il programma di Mando Kobayashi attraverso l’emittente di Fuji TV, il mangaka ha voluto stuzzicare gli appassionati relativamente allo status di uno dei personaggi principali.

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER!

Il personaggio principale a cui l’autore si è riferito è Nobara Kugisaki e ha dichiarato di non essere completamente certo se sia viva o morta dopo l’arco narrativo de L’Incidente di Shibuya.

Ecco le parole dell’autore nel dettaglio:

“Non sappiamo ancora se Nobara sia viva o morta. Questa è la situazione al Capitolo 127 quando Nobara è stata rinvenuta inerme. Non dà segni di vita ed è tecnicamente morta quando Arata Niita arriva, quindi dipenderà tutto da come egli proverà a rinvenirla. Farà del suo meglio”.

La dichiarazione del maestro è stata anche il retrogusto che il capitolo ha lasciato agli appassionati. Tuttavia è passato del tempo da quando abbiamo ricevuto aggiornamenti su Nobara e, a dirla tutta, pare che Akutami-sensei non stia svuotando tutto il sacco sul suo designo.

Nel corso dell’ultima apparizione di Nobara è stata lasciata in punto di morte poiché era stata colpita dal potere di Mahito. Scegliendo di perdere il suo occhio e successivamente porre fine alla propria vita piuttosto che diventare uno dei mostri, pare, appunto, che Nobara non ne sia uscita viva.

Quale sarà il destino di Nobara? Sarà davvero morta? O ci sarà spazio ancora per il personaggio amato dai fan? L’autore non è sembrato convinto al 100% sul suo status, sebbene le parole non siano incoraggianti. Non ci resta quindi che attendere per scoprirlo.

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shonen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. Al momento conta, in Giappone, 140 capitoli e 14 volumi pubblicati. In Italia l’opera è edita da Planet Manga al netto di 6 volumi disponibili per l’acquisto.

La serie animata, prodotta da studio MAPPA, conta 20 episodi trasmessi. In Italia l’anime è disponibile per la visione licenziata da Crunchyroll con sottotitoli.

Direttamente dalle pagine di Shonen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…

