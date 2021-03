In occasione dell’intervista speciale di Gege Akutami, autore dietro la storia e i disegni di Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight per il programma di Mando Kobayashi attraverso l’emittente di Fuji TV, il mangaka ha preannunciato di avere intenzione di concludere il manga tra due anni poichè la storia ha superato già la sua metà.

Prima di concludere (qualora il piano andasse in porto), d’altro canto, l’autore ha dichiarato che ci sarà spazio per introdurre i genitori del protagonista dell’opera: Yuji Itadori.

Al momento essi sono sconosciuti.

Il creatore non ha svelato null’altro in merito, ma gli appassionati saranno felici di sapere che i genitori di Yuji arriveranno. Dopo tutto, è chiaro che qualcosa di misterioso ancora da svelare si nasconda dietro la storia e i poteri innati del protagonista e l’arrivo dei genitori potrebbe fare luce su tutto.

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shonen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. Al momento conta, in Giappone, 140 capitoli e 14 volumi pubblicati. In Italia l’opera è edita da Planet Manga al netto di 6 volumi disponibili per l’acquisto.

La serie animata, prodotta da studio MAPPA, conta 20 episodi trasmessi. In Italia l’anime è disponibile per la visione licenziata da Crunchyroll con sottotitoli.

Direttamente dalle pagine di Shonen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…

