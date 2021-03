Elden Ring, di cui ci aspettavamo delle notizie entro questo mese, ha fatto la sua apparizione tramite un trailer a quanto pare “trafugato”. Qui potete vedere, anche se di bassissima qualità, il video in questione, registrato direttamente da una telecamera a mano, se non addirittura un cellulare. Questo trailer ci mostra, anche se inizialmente può essere difficile discernere qualcosa, delle immagini di combattimento.

Realisticamente, potremmo dire che il gioco pare essere un miscuglio tra Dark Souls e un’ambientazione più propriamente high fantasy. Le ambientazioni sembrano essere promettenti e, se dovessimo vedere questo trailer nella sua interezza, il lato tecnico pare essere variegato e bello da vedere.

Questa fuga di notizie (e di immagini!) non fa che confermare i nostri dubbi: a brevissimo sentiremo parlare di più di Elden Ring e vedremo un nuovo trailer. Di sicuro FromSoftware ci rivelerà una data d’uscita.

Elden Ring – le voci di corridoio degli ultimi mesi

Già negli scorsi mesi avevamo parlato di Elden Ring e della carenza di novità sullo sviluppo, ma proprio negli ultimi giorni, un noto insider di nome Jeff Grubb aveva confermato che il gioco era in pieno sviluppo e che ne avremmo sentito parlare.

L’unico trailer presentato alla stampa fino ad ora mostra immagini criptiche di oscurità e di guerrieri, ma senza un collante che ci dia un’idea precisa di cosa sarà esattamente. È logico aspettarsi che sarà sulla falsa riga dei precedenti titoli FromSoftware, e che sarà più vicino a giochi come Dark Souls, piuttosto che alle meccaniche di tempismo e di parata di Sekiro.

Elden Ring potrebbe arrivare entro il 2021 e ci si aspetta possa essere addirittura cross-platform, ovvero uscire sia la vecchia generazione, su PS4 e Xbox One, che per PS5 e Xbox Series X, oltre che ovviamente per PC.

In attesa di Elden Ring, recupera subito Sekiro: Shadows Die Twice per PlayStation 4