Naruto prosegue la propria corsa su Crunchyroll Italia.

Il servizio di video on demand ha infatti annunciato che dalle 17:00 di Lunedì 1 Marzo 2021 sarà disponibile a questo indirizzo la seconda stagione della fortunata serie anime tratta dal manga omonimo di Masashi Kishimoto (pubblicato da Planet Manga nel nostro Paese).

La seconda stagione comprende gli episodi 27-52 dell’anime e copre l’arco narrativo degli esami di selezione dei chunin.

Gli episodi, lo ricordiamo, sono disponibili in lingua giapponese con sottotitoli; per la visione su app occorre attendere ancora qualche giorno.

Il Villaggio Nascosto nelle Foglie è la dimora dei ninja più furtivi.

Ma 12 anni prima, una terribile Volpe a Nove Code ha terrorizzato il villaggio prima di essere sconfitta e il suo spirito sigillato nel corpo di un bambino…

A proposito di Naruto

Masashi Kishimoto ha serializzato il manga originale sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1999 al 2014; i 700 capitoli di cui si compone la serie sono stati raccolti in 72 volumi.

La serie animata Naruto ha debuttato su TV Tokyo il 3 Ottobre 2002 e si è conclusa dopo 220 episodi l’8 Febbraio 2007.

L’adattamento animato è proseguito con la serie Shippuden, andata in onda dal 15 Febbraio 2007 al 23 Marzo 2017 per 500 episodi.

Le serie sono state prodotte da TV Tokyo, Aniplex, KSS, Rakuonsha, TV Tokyo Music e Shueisha e realizzate dallo studio Pierrot (Bleach, Tokyo Ghoul).

In Italia la prima serie è stata trasmessa da Italia 1 tra il 2006 e il 2008; della seconda Mediaset ha doppiato 348 episodi su 500 tra il 2008 e il 2018.

Lo spin-off Boruto – Naruto Next Generations è stato lanciato nel 2016 come manga e nel 2017 come anime; il manga esce per Planet Manga, la serie anime è in corso su Crunchyroll.

