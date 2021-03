Final Fantasy VII Remake Intergrade è stato annunciato solo pochi giorni fa, allo State of Play, ma ecco che già si moltiplicano le notizie riguardo la fantomatica Parte 2, di cui avevamo già saputo del cambio di ruolo di Tetsuya Nomura nel progetto. Square Enix ha però, nelle ultime ore, parlato di cosa aspettarci, dal punto di vista tecnico e funzionale da Final Fantasy VII Remake Parte 2, che sfrutterà in pieno le funzionalità di PS5.

Il team di sviluppo ha parlato dell’ormai noto feedback aptico e l’audio 3D, ma soprattutto del comparto grafico, che nella seconda parte faranno un balzo in avanti che renderà il titolo molto più avanzato. Molti di questi miglioramenti, sebbene basilari, sono già visibili nei video di comparazione tra le versioni PS4 e PS5 della prima parte e Square Enix ha voluto rimarcare come questi siano solo un assaggio di ciò che vedremo nel futuro capitolo.

Questo fa ben sperare che, dal punto di vista tecnologico, la compagnia possa realmente settare dei nuovi standard come del resto aveva già fatto in passato. In molti si chiedono se Final Fantasy XVI, che sicuramente uscirà prima di Final Fantasy VII Remake Parte 2, fungerà da banco di prova per le tecnologie future e interazioni con il DualSense della serie.

Final Fantasy VII Remake Parte 2 – perché Nomura ha lasciato il progetto

In un’intervista con Famitsu, pubblicata subito dopo l’annuncio di Final Fantasy VII Remake Intergrade (versione aggiornata per PlayStation 5 del gioco dello scorso anno e con nuovi contenuti), Nomura ha rivelato che non guiderà lo sviluppo di Final Fantasy VII Remake Parte 2. Il posto di direttore del gioco sarà occupata invece da Naoki Hamaguchi, che aveva già co-diretto la prima parte. I motivi sembrano essere principalmente nel fatto che Nomura ora assumerà il ruolo di direttore creativo, mentre bilancerà il lavoro sul gioco insieme a quello per altri progetti.

Uscito nell’aprile 2020, Final Fantasy VII è un’esclusiva Sony e lo avevamo recensito qui. Dopo la pubblicazione per PS4, è in arrivo la nuova versione per PS5 in primavera.

