Gameloft e Universal Music Group si sono uniti alla leggendaria rock band Queen per pubblicare Queen: Rock Tour. Questo gioco mobile GRATUITO basato sul ritmo vi farà rivivere tutti i più grandi tour dei Queen facendovi suonare 20 delle hit più celebri in 10 storiche location dei loro concerti dal vivo.

Queen: Rock Tour – il nuovo gioco mobile GRATUITO

Per giocare, dovrete toccare determinati punti sullo schermo per seguire il ritmo di batteria, basso, chitarra e pianoforte. Potrete anche sbloccare i costumi indossati dalla band nel corso degli anni.

L’arrivo del gioco ritmico è un punto di arrivo significativo per i Queen. 50 anni ormai sono trascorsi dal reclutamento di John Deacon al basso nel 1971, completando così la formazione classica dei Queen. Il 2021 segna quindi un anniversario importante per i Queen, un evento che la band sperava di celebrare con i fan, poiché un tour europeo di 29 date negli stadi e nelle arene era stato pianificato per quest’anno, ma è stato posticipato al 2022.

Queen: Rock Tour offre ai giocatori la possibilità di sperimentare la maestosità e la potenza dell’esperienza dal vivo dei Queen sui loro telefoni in un titolo che presta grande attenzione ai dettagli, forniti dagli archivi e dagli esperti ufficiali dei Queen.

Fra i brani presenti ci sono Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Radio Ga Ga, I Want to Break Free e We Are The Champions, e potrete esibirvi in 10 sedi di concerti storici dei Queen in tutto il mondo. Potrete sbloccare oltre 40 costumi ufficiali e iconici della storia della band e curiosità divertenti e immagini esclusive dagli archivi ufficiali dei Queen, ottenendo ottimi punteggi nel gioco.

Potete scaricare Queen: Rock Tour in maniera del tutto gratuita (sono disponibiloi acquisti in app) subito su App Store e Google Play.

Acquistate Queen Greatest Hits I, II & III – Platinum Collection – 3 CD QUI!