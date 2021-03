Super Mario Bros. 35 sta per sparire da Nintendo Switch. Come precedentemente annunciato, il gioco scomparirà alla fine di marzo 2021, quindi manca meno di un mese per continuare a giocarci! Stesso discorso vale per Super Mario 3D All-Stars, che scomparirà nello stesso momento.

Super Mario Bros. 35 era stato sviluppato per festeggiare il 35° anniversario dall’uscita giapponese di Super Mario Bros. (mentre in Europa è arrivato nel 1987), primo storico titolo della serie uscito per NES nel 1985. Videogioco a piattaforme, il titolo ha lanciato Mario come personaggio videoludico, registrando più di 40 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Insomma, affrettatevi a sfruttare al massimo il gioco finché c’è ancora tempo, perché non siamo sicuri di rivederlo, specialmente in tempi brevi.

Super Mario Bros. 35 – i consigli per vincere sempre

Avevamo visto insieme i 10 consigli per non perdere alcuna partita a Super Mario Bros. 35. Basta tenere a mente queste piccole cose:

Non è una gara: non dovete andare di fretta! Le monete: fate incetta! Occhio al tempo: fate di tutto per aumentarlo costantemente. Pianificare: se conoscete i livelli, sarà più semplice pianificare la vostra run. Attenti ai nemici: puntate sempre a quelli che vi danno più secondi. State al sicuro: cambiate schermata utilizzando tubi e piante se ci sono troppi nemici! Cambiare strategia: specialmente verso fine partita, le normali regole non si applicano! Aggressività: almeno ad inizio partita è molto importante per fare scorta di tempo e monete. Scegliere chi attaccare: tempismo e scelta dei nemici sono fondamentali. Sfruttare le debolezze: molti giocatori non conoscono il gioco! Traetene vantaggio.

Con questi consigli potrete molto più facilmente vincere o quanto meno arrivare alla fine delle partite senza troppi sforzi. Super Mario Bros. 35 ha subito conquistato i giocatori di Nintendo Switch ed è un vero peccato che stia per andarsene dopo così pochi mesi in cui ne abbiamo potuto apprezzare la genialità.

Vi mancherà? Vorreste rivedere un esperimento simile in futuro?

