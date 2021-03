Italia 1 – tre serate di film horror

Italia 1 ha programmato tre serate all’insegna dell’horror per le giornate di Mercoledì, Giovedì e Venerdì.

Le proposte spaziano dal classico del brivido Shining al cult Anni 90 Scream.

Vediamo insieme la programmazione completa.

La tre giorni horror di Italia 1 è inaugurata dal film Halloween di David Gordon Green del 2018, trasmesso in prima visione tv Mercoledì 3 Marzo alle 21:20:

Da 40 anni Laurie Strode si prepara per il ritorno di Michael Myers, lo psicopatico che ha massacrato i suoi amici durante la notte di Halloween del 1978.

E per tutti quegli anni Laurie è rimasta chiusa in casa, imponendo la stessa reclusione anche alla figlia Karen, con l’intento di proteggerla dall’inevitabile ricomparsa del mostro.

Quando Myers viene trasferito dall’ospedale psichiatrico di Smith’s Grove le paure di Laurie si rivelano fondate: il prigioniero infatti trova il modo di scappare e naturalmente si reca ad Haddonfield in cerca dell’unica preda sfuggitagli nel ’78.