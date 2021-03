Skyrim è uno dei giochi più venduti della storia videoludica. È infatti uscito, a partire dal 2011, per quasi ogni piattaforma esistente, tanto da genere una serie di tormentoni al riguardo. Ecco che però, un’altra versione compare nei nostri radar: The Elder Scrolls V: Skyrim – The Board Game. Il gioco da tavolo è stato annunciato ufficialmente da Modiphius Entertainment.

Attraverso un crowdfunding sul sito Gamefound, la casa di sviluppo ha descritto questo progetto di Skyrim in versione gioco da tavolo come “epico e cooperativo“, e permetterà l’interazione fino ad un massimo di quattro giocatori. Ci si chiede come farà questo team a trasportare l’esperienza del titolo in formato “mini”. Di sicuro gli spunti sono tanti e anche le cose da fare!

Al momento, comunque, non si sa nulla riguardo ad una finestra di uscita di questo gioco da tavolo, ma sappiamo almeno che Modiphius ha già lavorato in passato a progetti del genere, dunque dovrebbe trattarsi di esperti del settore.

Skyrim e i suoi numerosi porting

Uscito originariamente l’11 novembre 2011, Skyrim vide luce su PC, PS3 e Xbox 360. Due anni dopo il gioco fu ripubblicato in versione Legendary Edition per le stesse piattaforme, salvo poi arrivare, nel 2016, nella Special Edition per PC, PS4 e Xbox One. Nel 2017 è poi uscito anche per Nintendo Switch.

Ambientato circa 200 anni dopo gli eventi di Morrowind e Oblivion, il gioco ci metteva nei panni del Dragonborn, l’unico in grado di fermare il ritorno dei draghi. Recentemente è stato possibile tornare a Skyrim anche su The Elder Scrolls Online, grazie alle espansioni tematiche.

Purtroppo, dopo il teaser dell’E3 di qualche anno fa, non si ancora nulla su The Elder Scrolls VI. Si spera che entro quest’anno sapremo qualcosa di nuovo, come data d’uscita e ambientazione del prossimo capitolo.

