Direttamente dal catalogo Preview 65, vi riportiamo tutte le novità BAO Publishing di maggio 2021.

Da segnalare i nuovi graphic novel di Giacom Keison Bevilacqua e Giulio Macaione.

Le novità Bao Publishing di maggio 2021

TROPPO FACILE AMARTI IN VACANZA

di Giacomo Bevilacqua

240 pagine – 19 x 26 cm, colore, cartonato, € 21

In un’Italia dalle atmosfere post-apocalittiche in cui la natura si è ripresa i propri spazi e l’umanità sembra decimata, una ragazza e il suo cane camminano senza una meta ben

precisa. Nello stesso momento, in una stanza d’albergo, la stessa ragazza e un uomo stanno parlando. Cosa collega questi due momenti e i loro protagonisti? Dopo il successo di Il suono del mondo a memoria, Giacomo Bevilacqua torna a farci emozionare con un graphic novel che colpisce al cuore, in cui racconta con il suo inconfondibile stile i sentimenti più profondi che muovono le nostre vite.

SCIROCCO

di Giulio Macaione

192 pagine – 16 x 23 cm, colore, cartonato, € 20

Sospeso tra Venezia e la Sicilia, Scirocco è il libro più maturo di Giulio Macaione. Parla di una ragazza che vuole danzare, di suo padre che non si vuole concedere di amare ancora, e della madre di lui, vero collante di quella famiglia scomposta, ma a suo modo molto unita, che decide di prendere una decisione controversa davanti alla scoperta di una brutta malattia. Un affresco familiare originale e toccante, per una storia in punta di pennello che toccherà il cuore dei lettori.

STARGAZING

di Jen Wang

224 pagine – 15 x 20 cm, colore, cartonato, € 20

Christine e Moon sono apparentemente agli opposti: la prima timida e introspettiva, la seconda ribelle e indipendente. Ma, forse perché è vero che gli opposti si attraggono o forse perché entrambe asioamericane di seconda generazione, le due bambine legano subito. Tra di loro nasce un’amicizia profonda, che farà scoprire aspetti dell’altra e di loro stesse

che non conoscevano. Tra rapporti familiari conflittuali, aspettative sociali e segreti finora rimasti sepolti, la loro amicizia arriverà a un punto cruciale quando dovrà affrontare il tema

della perdita. Riusciranno le due a essere le amiche di cui ciascuna ha rispettivamente bisogno? Dopo Il principe e la sarta, che BAO ha ristampato due volte nel giro di due anni, un nuovo grande successo di una delle voci più fresche del panorama mondiale.

IL CERCHIO MAGICO

di Carlotta Scalabrini

176 pagine – 17 x 24 cm, colore, cartonato, € 18

Olivia ha 15 anni, vive a Valle Volpetta e ha paura di tutto. Ma proprio di tutto. Tanto che anche un’uscita con gli amici le provoca un attacco di panico. Combatte una battaglia personale e silenziosa in cui nessuno sembra capirla, tantomeno aiutarla. Il suo diario segreto è la sua unica valvola di sfogo. Quando a scuola arriva il tenebroso Nero, il mondo attorno a lei sembra cambiare. Scopre di avere dei poteri magici con cui potrà salvare Valle Volpetta dall’ombra terribile che la minaccia. Un libro per ragazzi che parla di sentimenti e di attacchi di panico, di quanto non sia così facile crescere ma anche come è possibile accettare le proprie debolezze che a volte sembrano insormontabili. Il debutto dell’illustratrice Carlotta Scalabrini al fumetto è davvero strabiliante.

