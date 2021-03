Nel precedente capitolo manga di One Piece, il 1004°, abbiamo appreso l’intenzione del maestro Oda di dedicare, finalmente dopo tanti anni, una battaglia tutta per Nico Robin, l’archeologa (adesso temporaneamente Geisha in incognito nel Paese di Wano) dei pirati di Cappello di Paglia.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Il tutto è iniziato con il componente dei Sei Guerrieri Volanti e alleata di Kaido, Black Maria, intenzionata a ricevere Nico Robin proprio per poterla dare in serva all’Imperatore appena citato.

Poco prima colui che si è presentato di fronte alla bella Black Maria non poteva che essere Sanji il quale non è riuscito, coerentemente col suo personaggio, a tirare un pugno all’avversaria.

Black Maria chiede, allora, insistentemente a Sanji di portarle Robin mentre, nel frattempo, subisce senza avere il coraggio di difendersi gli attacchi del componente dei Tobiroppo.

Con il recente capitolo da poco disponibile online su MANGA Plus, il 1005°, Sanji arriva al limite, pertanto urla a Robin di venire in suo aiuto e di salvarlo e così è.

Robin percepisce il richiamo di Sanji e lo salva arrivando sul campo di battaglia piazzando un gigantesco colpo ai danni di Black Maria ricorrendo al Gigantesco Mano.

Black Maria ha ottenuto ciò che voleva, ovvero Robin, ma non sa quanto l’archeologa sia effettivamente pericolosa. Viene chiamata dal Governo Mondiale “Demone di Ohara” per un motivo e ora sta avendo la possibilità di sfoderare il suo lato, appunto, demoniaco e selvaggio per salvare il suo compagno Sanji che si è fidato di lei.

Robin è pronta a combatter e Black Maria e anche quest’ultima lo è. Sarà una bella sfida alla pari tutta da godere nei prossimi capitoli del manga.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1005 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 964 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

Acquistate ORA “One Piece 96” – Star Comics